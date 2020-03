L’écrivain principal d’Overwatch Chu quitte Blizzard

L’écrivain principal d’Overwatch Michael Chu a annoncé son départ du développeur et éditeur Blizzard.

Dans un article de blog, Chu a déclaré que travailler sur Overwatch a été une “expérience qui a changé sa vie” et qu’il est fier de la diversité des paramètres et des personnages du jeu.

Chu a initialement rejoint Blizzard en novembre 2000 en tant qu’analyste QA, avant de rejoindre l’équipe de World of Warcraft en tant que concepteur de jeu associé deux ans plus tard. En 2004, il a déménagé à Obsidian où il a travaillé en tant que concepteur sur Neverwinter Nights 2 et Star Wars: Knights of the Old Republic II, avant de retourner à Blizzard en 2005. Depuis, il a travaillé sur une variété de titres, dont Diablo III et ses Extension Reaper of Souls, ainsi que Warlords of Draenor et The Burning Crusade pour World of Warcraft.

En 2014, il est devenu le scénariste principal d’Overwatch et a continué ce rôle pour sa suite récemment annoncée. On ne sait pas où il se dirige ensuite.

“Ces rencontres, ces voyages et cette volonté d’embrasser la diversité de notre monde ont clairement montré qu’il y avait différentes histoires à raconter sur des lieux et des gens qui n’étaient pas traditionnellement vus dans les jeux”, écrit-il.

“En tant qu’Asiatique américain, je voulais faire l’expérience de récits qui représentaient des gens comme moi et les voir dépeints comme des héros. Overwatch a offert la possibilité de donner vie à une vision plus inclusive de la terre: un avenir qui vaut la peine de se battre. Ensemble, nous avons travaillé, lutté et versé des larmes pour défendre un univers qui mettait en vedette des personnes du monde entier, pour faire revivre les merveilles du passé, du présent et de l’avenir de la terre, et pour responsabiliser les contributions de créateurs et de voix qui représenteraient mieux l’étendue de l’humanité J’ai cru qu’un jeu pouvait montrer la puissance de la diversité et qu’un baiser pouvait changer le monde, ne serait-ce qu’un petit peu.

“Overwatch a été une expérience qui a changé la vie. J’ai toujours pensé que les jeux et les histoires qu’ils racontent ont la capacité unique de rapprocher les gens et que l’empathie que vous ressentez en vous mettant à la place de quelqu’un d’autre, même virtuellement, peut combler le fossé entre les kilomètres, les cultures et les nations. Overwatch et sa communauté toujours généreuse et inspirante n’ont fait que renforcer cette croyance. J’ai entendu des histoires de gens qui apprennent une nouvelle langue après avoir entendu une ligne de dialogue, des gens qui se sentent inspirés de faire un voyage dans un un nouvel endroit après l’avoir “visité” dans le jeu, et des gens rencontrant des coéquipiers à travers les langues et les frontières pour défendre la cause de rendre notre monde meilleur. Mais surtout: encore et encore, des gens empathiques avec une histoire sur quelqu’un qui n’est pas la même chose qu’eux. “