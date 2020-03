L’écrivain principal d’Overwatch Michael Chu quitte Blizzard

Michael Chu, l’un des développeurs chevronnés de Blizzard, qui a récemment travaillé comme scénariste principal d’Overwatch, a révélé que Après 20 ans au sein de cette entreprise, il quittera son poste pour explorer de nouveaux territoires créatifs.

Dans un article de blog, Chu a déclaré qu’il avait fait pression pour la diversité et l’inclusion dans les jeux, et Il espère continuer à le faire dans une carrière post-Blizzard.

«Lorsque je suis entré dans Blizzard Entertainment il y a vingt ans, mon seul rêve était d’aider à créer les jeux auxquels j’avais passé d’innombrables heures de ma vie à jouer. Des combats entre les races d’Azeroth dans Warcraft à la corruption de l’humanité en tant que pions du conflit éternel à Diablo, j’ai eu la chance de raconter des histoires dans ces univers incroyables et de les aider à prendre vie. Et j’ai eu la grande chance de rencontrer et d’interagir avec la communauté mondiale passionnée qui a joué à nos jeux.

En tant qu’asiatique américain, je voulais expérimenter des récits qui dépeignent des gens comme moi et les voient dépeints comme des héros. Overwatch a offert l’opportunité de donner vie à une vision plus inclusive de la Terre: un avenir qui mérite d’être combattu. Ensemble, nous travaillons, combattons et versons des larmes pour défendre un univers qui comprenait des gens du monde entier, pour donner vie aux merveilleuses vues du passé, du présent et de l’avenir de la terre, et pour améliorer la contribution des créateurs et des voix qui ils représenteraient mieux l’étendue de l’expérience humaine. Je pensais qu’un jeu pouvait montrer la puissance de la diversité et qu’un baiser pouvait changer le monde, même un peu. »

De même, dans votre lettre d’adieu Il a parlé de l’importance d’Overwatch dans sa carrière et comment cela a changé sa vie pour toujours.

«Overwatch et sa communauté toujours généreuse et inspirante n’ont fait que renforcer cette conviction. J’ai entendu des histoires de gens qui apprennent une nouvelle langue après avoir écouté une ligne de dialogue, de gens qui sont inspirés de faire un voyage dans un nouvel endroit après l’avoir «visitée» dans le jeu, et de gens qui rencontrent des coéquipiers à à travers les langues et les frontières pour résoudre le problème. cause de faire de notre monde un meilleur endroit. Mais surtout: à maintes reprises, de la part de personnes qui sympathisent avec une histoire sur quelqu’un qui n’est pas égal à eux. »

Michael Chu a commencé sa carrière chez Blizzard en 2000 et a depuis été impliqué dans des projets comme Diablo 3, World of Warcraft, Overwatch et Overwatch 2. Il a quitté Blizzard pour la première fois en 2004 pour rejoindre le studio Obsidian du sud de la Californie., où il a travaillé sur Star Wars: Knights of the Old Republic II et Neverwinter Nights 2 en tant que designer. Mais il est finalement retourné à Blizzard en 2005, où il a continué à être un concepteur de jeu senior et un écrivain principal sur divers projets.

Bien qu’il n’ait pas révélé quelle sera sa prochaine étape dans l’industrie, Il a assuré que son désir de créer des expériences diverses et inclusives ne s’arrêtera pas.

«Quand je sors pour la dernière fois de Blizzard, j’ai de nouveaux rêves: continuer à raconter ces histoires et construire des mondes qui unissent les gens à travers les jeux. Pour aider à créer un monde inclusif où plus de gens veulent partager des histoires qui reflètent leurs propres expériences. J’espère que c’est quelque chose que nous pouvons construire ensemble. C’est l’avenir auquel je crois. “

Sur des questions connexes, en raison du coronavirus, Blizzard a suspendu tous les événements face à face de la Ligue Overwatch pour mars et avril. De même, le Hearthstone Master Tour 2020 a été transféré à Los Angeles.

