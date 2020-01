L’éditeur de Harvest Moon Natsume travaille sur de “nouveaux projets passionnants” pour cette année et au-delà

Le président de Natsume, Hiro Maekawa, a récemment partagé un message spécial sur l’année dernière et sur l’avenir.

Il a expliqué comment l’éditeur japonais, responsable de séries telles que Harvest Moon, a travaillé d’arrache-pied sur de “nouveaux projets passionnants” pour cette année et au-delà:

Nous travaillons actuellement sur de nouveaux projets passionnants pour continuer à faire plaisir à nos fans du monde entier en 2020 et au-delà. Alors, restez à l’écoute.

En plus de cela, le président a parlé de la façon dont il était formidable de terminer une autre décennie en libérant Pêche au moulinet: Road Trip Adventure, Harvest Moon: Mad Dash et Harvest Moon: Light of Hope édition spéciale sur plusieurs plateformes, y compris le Switch l’année dernière.

Harvest Moon: Light of Hope Special Edition, en particulier, a maintenu son rythme de vente, tant physiquement que numériquement, et continue de battre de nouveaux records.

Avez-vous joué à des jeux Natsume sortis sur Nintendo Switch l’année dernière? Dites le nous dans les commentaires.

