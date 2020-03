L’éditeur de jeux indépendants TinyBuild se développe à Boise avec un nouveau studio

L’éditeur et développeur américain tinyBuild s’étendra à Boise, dans l’Idaho.

Le nouveau studio est ouvert en partenariat avec Guts et Glory développeur Jed “HakJak” Steen. Il sera axé sur une nouvelle adresse IP, un jeu est déjà en préparation et devrait être annoncé à une date ultérieure.

À la suite de l’ouverture du nouveau bureau, des postes sont disponibles pour les programmeurs Unity, les artistes de jeux 3D, les artistes techniques 3D, les écrivains créatifs et plus encore.

Le nouveau studio de la firme est son deuxième aux États-Unis, mais le quatrième au total – il rejoint Seattle, Amsterdam et Riga en Lettonie.

“Je crois qu’il est de plus en plus important pour les petits studios de se réunir et de travailler sur quelque chose qui est plus grand que la somme de leurs parties”, a déclaré Alex Nichiporchik, PDG de tinyBuild (photo).

“Je suis extrêmement heureux d’avoir des opportunités où nous pouvons construire des studios autour d’individus talentueux comme HakJak.”

En février 2019, tinyBuild a obtenu un investissement de 15 millions de dollars dans un cycle de financement de série A.