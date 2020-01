L’édition améliorée de «Il est venu de l’espace et a mangé notre cerveau» est maintenant disponible sur Switch

Éditeur All in! Les jeux ont révélé aujourd’hui que «Cela venait de l’espace et a mangé notre cerveau», publié pour la première fois en 2015, revient maintenant! Profitez de nouvelles fonctionnalités et d’une refonte majeure des graphismes et de la musique inclus dans ce jeu de tir d’arcade coopératif.

Qui est le tueur extraterrestre le plus impressionnant au monde? Vous l’êtes, évidemment, et maintenant vous pouvez le prouver! “Il est venu de l’espace et a mangé notre cerveau” est un jeu de tir top-down Arcade unique. Vous recherchez des éléments de gameplay addictifs, un mode coopératif local à quatre joueurs et des tonnes d’extraterrestres à envoyer dans l’oubli? Oui, oui et oui? Vous êtes au bon endroit!

Une espèce extraterrestre impitoyable a envahi la Terre et se nourrit de cerveaux humains (duh). Promenez-vous dans la ville et d’autres lieux atmosphériques en tant que gars sans fioritures avec les deux éléments essentiels de la vie – une lampe de poche et quelque chose pour transformer les extraterrestres en glu. Les choses semblent plutôt mauvaises et il y a du chaos partout! Il est temps de sauver le monde! Encore!

Trouvez des armes puissantes, utilisez votre lampe de poche et des pouvoirs spéciaux pour renvoyer les invités intergalactiques indésirables dans l’espace ou tout simplement les tuer, selon la première éventualité. Attention, il existe différents types d’extraterrestres et ils pensent tous que votre cerveau est délicieux! Survivez à des hordes d’ennemis essayant de vous coincer et de pénétrer dans votre crâne… au moins jusqu’à ce que vous établissiez un nouveau score élevé et mouriez comme un dur à cuire!

Certaines des fonctionnalités les plus intéressantes du jeu:

● Six missions de campagne passionnantes et coopératives pouvant accueillir jusqu’à quatre joueurs localement

● Un tout nouveau prologue du jeu, vous montrant comment devenir un pro en un rien de temps

● Mode survie pour pimenter le jeu

● Interface entièrement repensée, ce qui facilite la concentration sur les extraterrestres

● Une bande-son techno incroyable qui ne manquera pas d’augmenter votre rythme cardiaque

● Visuellement mis à jour et mis à niveau par rapport à l’original de toutes les manières possibles

● Difficulté rééquilibrée, ce qui la rend plus amusante pour les joueurs nouveaux et expérimentés

«Il est venu de l’espace et a mangé notre cerveau» sera lancé le 28 janvier 2020 sur Nintendo Switch, PS4, Xbox One et Windows.

Que pensez-vous de ce jeu remasterisé? Faites-le nous savoir ci-dessous.

en relation

.