L’édition améliorée montre le gameplay sur Nintendo Switch

Un nouveau jeu de rôle s’ajoute au vaste catalogue de la console hybride aujourd’hui 26 mars, il s’agit de Ara Fell: Enhanced Edition, un rpg au tour par tour avec des notes de roman visuel Dont le style visuel nous téléporte rapidement avec nostalgie à l’ère du 16 bits, lorsque le déploiement spectaculaire du rôle a eu lieu sur SNES. C’est le développeur Stegosoft et l’éditeur Dangen Entertainment qui ont uni leurs forces pour passer du PC au Nintendo Switch eShop à ce petit bijou inspiré des grands classiques du genre, en le présentant dans une version améliorée après quatre ans par rapport à la d’origine. À l’occasion de sa première mentionnée sur la console du Joy-Con -pour 17,99 € -, et pour avoir une meilleure idée de ce qui nous attend dans ce JRPG de style classique, nous pouvons jeter un oeil à un gameplay complet des 35 premiers minutes de jeu:

Gameplay Ara Fell: Enhanced Edition (Nintendo Switch eShop)

Il y a très, très longtemps, les sorciers elfes ont lancé un sort pour sauver le monde flottant d’Ara Fell de la destruction; cependant, contrairement aux attentes, ils ont fini par le condamner à tomber du ciel, où il était si bien protégé. De la même manière et par hasard le sort de ce monde a été placé entre les mains d’une jeune guerrière, dont nous devons assumer le rôle héroïque, nous devons donc nous associer à elle et à ses amis dans leur lutte contre l’épaisseur et la maigreur pour sauver leur patrie. , pendant que l’horloge se rapproche de plus en plus de l’heure de fin. Arriverons-nous à sauver ce monde flottant du grave danger dans lequel il se trouve? Pour cela, nous avons un monde immense ouvert à explorer dans l’ordre que nous voulons, mais en tenant compte du niveau avec lequel nous commençons, car sinon nous pouvons avoir un très mauvais moment.

