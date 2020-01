L’édition définitive arrive en été sur Nintendo Switch

Depuis septembre 2017, date à laquelle on avait assuré que Rivals of Aether ne verrait pas le jour sur Nintendo Switch, l’idiot de ce célèbre indé avec son arrivée possible dans The Hybrid a été, au moins, intéressant. Si dans un premier temps les développeurs du titre ont nié son départ sur Switch, un mois plus tard, en octobre 2017, il semble qu’ils aient changé d’avis et commencé à s’intéresser au portage du jeu sur la console Nintendo. Un port qui a finalement été annoncé en janvier 2018 et confirmé, plus d’un an plus tard, en août 2019. Depuis ce moment, jusqu’à présent, l’équipe travaille sur l’arrivée de Rivals of Aether sur Nintendo Switch. Et enfin, il a été annoncé que Rivals of Aether: Definitive Edition confirme son arrivée sur Nintendo Switch, et même son lancement a été indiqué, il sera dans le été de cette année 2020. Il n’y a toujours pas de date définitive, mais ce que vous avez vu à la lumière bande-annonce de lancement du jeu. Ne le manquez pas!

Rivals of Aether: Definitive Edition arrivera en été

Bien sûr, l’équipe de développement Rivals of Aether a pris beaucoup de temps pour porter cet indie acclamé sur Nintendo Switch. J’espère que l’attente en valait la peine et que le temps nécessaire à l’équipe pour amener le jeu à l’hybride a été utilisé pour peaufiner parfaitement tous les détails. Pour ceux qui ne le connaissent toujours pas, Rivals of Aether est un Jeu de combat 2D chez Smash Bros, dans lequel les combattants sont des animaux anthropomorphes avec une caractérisation marquée et des compétences de combat bien différenciées et définies:

Si vous avez aimé ce que vous avez vu, restez à l’écoute car, tôt ou tard, la date finale de départ sera annoncée. Bien que, vu le calme avec lequel les choses sont prises par les développeurs de ce titre, il en est de même d’attendre beaucoup …

