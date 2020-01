L’édition définitive pourrait arriver avant l’été

L’une des grandes annonces laissées par le plus récent Nintendo Direct a été celle de Xenoblade Chronicles: Definitive Edition pour Nintendo Switch. Oui, c’est un jeu qui est apparu à l’origine sur Wii il y a exactement une décennie cette année, et qui a finalement été publié sur New Nintendo 3DS. De même, l’enthousiasme des fans du genre RPG était énorme lorsqu’ils ont vu les images de cette nouvelle version. Et les différences sont plus que remarquables, ce qui fait que de nombreux utilisateurs se demandent: sera-ce un remastering simple avec quelques améliorations graphiques? Ou est-ce un remake fait et non? Pour le moment, il est tôt pour parler, mais en attendant les rumeurs sortent de sous les pierres.

De la même manière, quelque chose de très courant est de spéculer quand aura lieu le lancement de jeux qui n’ont pas encore de date précise. Ils l’ont fait avec Xenoblade Chronibles: Definitive Edition, qui date de 2020, mais maintenant vous pouvez deviner l’un des 365 jours … (366, ce qui est un bond). Comme un site suédois, Spelbutiken, a laissé tomber que le 29 mai sachant qu’un magasin, également suédois et appelé Cool Shop, l’a récemment répertorié pour cette date.

Ce pourrait être un mouvement logique et farfelu. D’abord, parce qu’il tombe le vendredi, et Nintendo lance généralement ses puissants jeux le vendredi; et deuxièmement, parce que nous n’avons toujours pas connaissance de tous les jeux qui arriveront tout au long de l’année sur Nintendo Switch. Je veux dire, il y a beaucoup de titres annoncés qui soulèvent une quantité de battage médiatique fou mais qui n’ont pas encore de date, comme la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Metroid Prime 4 ou Bayonetta 3. Juste avant l’été pourrait être une bonne date pour lancer le RPG à succès, mais cette information devrait être prise pour les pincettes! Qu’en penses-tu? Avez-vous envie de jouer avec Shulk ou pensez-vous qu’ils l’ont déjà trop battu?

