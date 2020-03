L’édition Ellie à guichet fermé de The Last Of Us Part 2 sera réapprovisionnée ce vendredi (États-Unis uniquement)

Comme le font de nombreuses éditions collector pour les grands jeux, le bundle le plus cher de The Last of Us Part 2, l’Ellie Edition, s’est vendu peu de temps après avoir été annoncé. L’édition Ellie, qui coûte 230 $ et regroupe le jeu avec une tonne de goodies physiques et numériques, a reçu un réapprovisionnement en février mais a de nouveau été en rupture de stock ce jour-là. Cela semblait être la dernière chance pour les fans de The Last of Us de mettre la main sur l’édition Ellie – mais si vous avez manqué, vous avez de la chance, car le développeur Naughty Dog vient d’annoncer qu’un autre réapprovisionnement de l’édition Ellie aura lieu ce vendredi.

L’édition Ellie sera disponible en quantités limitées ce vendredi 13 mars à 10 h 00 PT / 13 h HE via PlayStation Direct, le PlayStation Store officiel pour les consoles, les accessoires et certains jeux physiques. Malheureusement, le réapprovisionnement ne sera disponible que pour les acheteurs américains.

The Last of Us Part 2 – Ellie Edition | 230 $

Malgré son prix élevé, l’édition Ellie a été un ensemble convoité pour les fans de The Last of Us. Il est livré avec tout dans l’édition collector (qui se vend 170 $), plus une recréation pleine grandeur entièrement fonctionnelle du sac à dos d’Ellie, un patch brodé et un disque vinyle de 7 pouces. Voici un aperçu de tout ce que l’édition Ellie comprend:

Jeu de base et bonus de précommande (mise à niveau de la capacité des munitions, manuel de formation de l’artisanat) Recréation en taille réelle du sac à dos d’Ellie Patch brodé Disque vinyle 7 pouces avec musique originale Statue Ellie 12 pouces Réplique grandeur nature du bracelet d’Ellie Steelbook à collectionner Mini livre d’art de 48 pages de Dark HorseSet de six épingles en émailImpression d’art lithographiqueEnsemble de cinq autocollantsPSN Dynamic ThemeSix avatars PSNBande sonore numériqueVersion numérique du mini livre d’art

Assurez-vous de consulter notre guide complet de précommande The Last of Us Part 2 pour plus d’informations sur les autres éditions spéciales du jeu, y compris l’édition collector, l’édition numérique de luxe et l’édition spéciale. Et si vous n’êtes pas prêt à débourser 230 $ pour l’édition Ellie mais que vous souhaitez toujours faire le plein de produits avant la sortie du jeu, nous avons un guide pour tous les meilleurs produits The Last of Us Part 2, y compris son livre d’art officiel, t-shirts graphiques, etc.

The Last of Us Part 2 sort le 29 mai pour PS4. Outre la suite très attendue, Naughty Dog a récemment annoncé que le jeu post-apocalyptique acclamé par la critique obtenait sa propre série The Last of Us HBO, avec le directeur du jeu Neil Druckmann aidant sur le scénario et la production exécutive.

