L’édition internationale Neo Geo Mini est à 50 $

Neo Geo Mini International | 50 $ | Amazon

Envie de revivre des classiques comme The King of Fighters, Fatal Fury et Metal Slug 3? Ensuite, éclatez-vous Ulysses S.Grant, car l’édition internationale de la SNK NeoGeo Mini de style arcade coûte 50 $ sur Amazon en ce moment. Il est assez petit pour que vous puissiez le transporter lors de vos promenades au parc. La fonction de sauvegarde / chargement instantané facilite la prise en charge et la suppression d’un caprice.

Avec un écran de 3,5 pouces, 40 classiques de l’une des époques dorées du jeu, et un joystick intégré et des haut-parleurs stéréo, c’est un petit système amusant pour jouer à la maison ou en déplacement. La sortie HDMI permet d’amener votre session sur grand écran, et une alimentation USB vous permet de la brancher sur le chargeur portable de votre choix pour une expérience sans prise murale.

50 $

D’Amazon

