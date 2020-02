L’édition Juggernaut est livrée avec tous les packs de modules complémentaires et le nouveau contenu

Par Stephany Nunneley,

State of Decay 2: Juggernaut Edition a été annoncé et comprend les trois modules complémentaires.

La version étendue et améliorée de l’original, State of Decay 2: Juggernaut Edition vient avec de nouveaux contenus et des améliorations pour les joueurs actuels et nouveaux.

Pour ceux qui possèdent déjà State of Decay 2, l’édition Juggernaut est une mise à niveau gratuite. Cela inclut les membres Xbox Game Pass.

Le nouveau contenu du jeu comprend une carte du monde ouverte située dans une ville forestière nommée Providence Ridge. Vous pouvez également vous attendre à de nouvelles armes de mêlée lourdes, à des améliorations graphiques du feuillage et de l’éclairage, à de la musique supplémentaire, à un son amélioré et à un schéma de contrôle amélioré. L’expérience post-tutoriel a été reconstruite et des dizaines de bugs de mission et de gameplay ont été corrigés.

L’édition Juggernaut comprend également les trois modules complémentaires Independence Pack, Daybreak Pack et State of Decay 2: Heartland.

Si vous possédez déjà le DLC, vous recevrez des cadeaux exclusifs dans le jeu. Entrez dans le jeu le jour du lancement pour récupérer.

Vous pouvez vous attendre à ce qu’il sorte le 13 mars pour Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10 et Steam avec un jeu cross-network sur toutes les plateformes.

