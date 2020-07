L’édition noire de la PS5 est-elle réelle? Les fans adorent ce design traditionnel sur Twitter!

LetsGoDigital

La PlayStation 5 devrait toujours sortir pendant la période des vacances de 2020. Cela peut être facile à oublier car nous ne connaissons toujours pas son prix ou quand il sera disponible en précommande. Cependant, nous savons à quels jeux nous pouvons nous attendre et nous savons également à quoi ressemble la console. Alors que nous savons que la console est un «routeur wi-fi» blanc, une édition noire PS5 a fait le tour d’Internet et certaines personnes demandent si elle est réelle.

Certains des jeux que nous pouvons prévoir pour la PlayStation 5 incluent Ratchet et Clank Rift Apart, Spider-Man Miles Morales et Horizon Forbidden West. Il existe également des titres tiers tels que Resident Evil Village (qui ne s’appellera pas Resident Evil 8), une réédition de Grand Theft Auto V et sans doute le jeu le plus attendu de Cyberpunk 2077 en 2020.

Bien que tous les éléments ci-dessus soient des jeux fantastiques à prévoir, beaucoup de gens veulent simplement savoir quand ils peuvent précommander la console et si l’édition noire PS5 est encore réelle.

Quel est le prix de précommande PS5?

Il n’y a pas de prix de précommande pour la PS5.

La PS5 n’est pas disponible en précommande au 6 juillet et Sony n’a pas non plus dévoilé le prix.

On ne sait pas quand Sony révélera le coût de sa machine de nouvelle génération, mais il est possible que davantage d’informations soient fournies en août.

C’est parce que Sony est tout au sujet de Ghost Of Tsushima pour juillet et qu’il n’y a plus d’exclusives exclusivités AAA PS4 sur lesquelles se concentrer avant la fenêtre de lancement de la PS5.

Rien ne se confirme en août, mais les nouvelles ne peuvent pas être trop lointaines vu que l’automne n’est pas trop loin.

L’édition noire de la PS5 est-elle réelle?

Non, l’édition noire PS5 n’est pas réelle.

Des variantes d’une édition noire PS5 ont encerclé Twitter, mais il n’y a officiellement rien de tel que les seules que vous pourrez pré-commander et acheter sont les versions numériques et disques prodiguées en grande partie en blanc.

Il est possible qu’après sa sortie, Sony fournisse une autre version de sa console de nouvelle génération entièrement recouverte de couleurs synonyme de PlayStation 2, 3 et 4.

Sony n’a annoncé aucun plan pour le faire, donc à partir de ce moment, toutes les autres éditions de la console sont purement hypothétiques.

