L’édition physique arrivera également en Europe

Petit héros de la ville C’est l’un de ces titres que Game Freak a développé en dehors de la franchise Pokémon, et nous nous y mettons à la place d’un héros qui vivra une grande aventure dans une petite ville. Alors que la semaine dernière, nous savions que NIS America distribuerait un édition la physique Sur le territoire américain, il est désormais confirmé que cette édition sera également disponible pour tous les joueurs qui vivent L’Europe. Voulez-vous savoir comment en obtenir un? Attentif aux lignes suivantes pour connaître chaque détail!

L’édition physique de Little Town Hero sera également disponible en Europe

Si vous êtes ceux qui aiment voir chacun de leurs jeux sur l’étagère, et si vous le souhaitiez Peu Ville Héros il arrivera au format physique, alors vous avez de la chance, puisque NIS America a confirmé qu’il distribuera également cette édition du jeu sur le vieux continent. Donc, si vous voulez obtenir une copie de cette édition, qui sera identique à celui annoncé la semaine dernière pour l’Amérique, il vous suffit d’accéder à la boutique officielle NIS America en Europe et payer en payant le 50 livres sterling de son prix (59,30 € à l’échange), hors frais de port (dans le cas de l’Espagne, il y a trois options qui coûtent 8,99 £ (10,66 € à l’échange), 10,99 £ (13, 03 € au changement) et 19,99 £ (23,71 € au changement)). En outre, il convient également de préciser que, comme l’édition numérique, il n’aura que des textes en anglais (ne sera pas traduit en espagnol).

Et vous, sachant que Little Town Hero arrivera également en format physique en Europe et, par conséquent, en Espagne, allez-vous obtenir une de ces éditions via la boutique officielle de Nis America?

