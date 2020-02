L’édition physique de realMyst, pour Switch, peut être réservée dans quelques jours

Myst fait partie de ces franchises qui m’accompagnent depuis mon enfance. Car oui, comme je l’ai laissé écrit dans ma lettre ouverte à Cyan … il fut un temps où un fusil automatique à cadence de tir rapide et aux dégâts modérés n’était pas nécessaire pour mener à bien notre aventure. Eh bien, à la mi-juin, nous vous avons informé que Cyan Worlds avait prévu de prendre realMyst, Mise à jour 3D de Myst, l’une des aventures graphiques les plus populaires de tous les temps, sur Nintendo Switch, avec Limited Run comme responsable de l’élaboration de sa future édition physique. Depuis lors, nous n’avons reçu aucune nouvelle permettant d’entrer dans les détails ou de simplement confirmer que le projet était en cours. Du moins jusqu’à présent …

Et c’est le propre distributeur indépendant Limited Run, chargé de communiquer, via Twitter, que realMyst sera non seulement une réalité dans l’hybride de Kyoto, mais aussi la période de réservation de son édition physique s’ouvrira le 28 février (couvrant une durée de 4 semaines). À Cyan, ils n’ont pas non plus voulu rester en dehors de la publicité et ont exprimé leur enthousiasme à travers le même réseau social. Ensuite, nous vous laissons avec les tweets en question:

Nous sommes si heureux d’annoncer que notre édition physique du vrai Myst de @ cyanworlds pour Nintendo Switch s’ouvre pour une précommande de quatre semaines le 28 février à 10h HE. pic.twitter.com/62NzKS7m5L

– Limited Run 🔜 PAX East # 26011 (@LimitedRunGames) 20 février 2020

Crier cela depuis les toits comme promis! 🥳🎉 https://t.co/vII8NIfN5g

– Cyan Inc. (@cyanworlds) 20 février 2020

Que pensez-vous de l’actualité? Connaissiez-vous la franchise Myst? Sans aucun doute, realMyst est le titre parfait pour que, après vous être lavé le visage, vous puissiez entrer dans le monde d’Atrus et de la société.

