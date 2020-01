L’édition Signature vend du stock de vieux jeux de commutateurs physiques en vente flash

La glorieuse version Signature Edition de Dead Cells

Les gens de Signature Edition Games ont lancé une vente flash, donnant aux collectionneurs physiques la chance d’attraper certaines des stars indépendantes qu’ils ont peut-être manquées la première fois.

En prévision des nouveaux arrivages en 2020, l’équipe cherche à vendre ce qu’elle décrit comme des «restes» à ses fidèles clients. Certains stocks ont des dommages mineurs à la boîte extérieure, et apparemment, certains exemplaires ont même des pochettes en langue étrangère, mais cela signifie que vous pouvez les obtenir à “grands prix”.

La vente est en cours en ce moment et dure toute une semaine – à moins que les actions ne se vendent, bien sûr. Vous trouverez à la fois des versions standard et charmantes de l’édition Signature de jeux comme Là-bas, Bomber Crew, Donjon le plus sombre, Cellules mortes, Pour le roi et Moonlighter. Vous pouvez consulter tous les jeux disponibles ici.

Assurez-vous de vous diriger vers la vente et faites-nous savoir si vous parvenez à saisir quoi que ce soit. Des offres vous plaisent?

