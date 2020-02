L’édition spéciale comprendra un mode coopératif local

La saga Devil May Cry est l’un des gros paris que Capcom a pour Nintendo Switch. Pour la première fois, Dante a atterri sur une console du Grand N avec le lancement de ses trois premières livraisons. Les deux premiers sont déjà disponibles dans l’eShop de la console au prix de 19,99 euros, quant à lui, le dernier, Devil May Cry 3: édition spéciale, arrivera ce même mois de la même manière.

Heureusement, ce mouvement d’amener le troisième opus de la série sur la console hybride est bien meilleur que prévu, recevant un traitement plus digne de la part de Capcom grâce à l’incorporation de développements intéressants.

Dante et Vergil ensemble au Bloody Palace of Devil May Cry 3: Special Edition

Une partie de l’arrivée du troisième opus est plus intéressante que ses titres précédents est l’incorporation de nouvelles mécaniques jouables. Le premier que nous pouvions connaître était la possibilité de changer dynamiquement le style de combat avec le Charge de style, un système qui a d’abord été mis en œuvre en Devil May Cry 4 et cela nous permet d’avoir la possibilité de gérer jusqu’à six façons différentes de combattre en appuyant sur un bouton.

Maintenant, Matt Walker, le producteur de cette version pour Nintendo Switch, a confirmé que cette version pour Nintendo Switch aura mode coopératif local en mode Palais sanglant. De cette façon, nous pouvons unir nos forces avec un autre joueur et avoir la possibilité de jouer avec Dante et Vergil.

Devil May Cry 3: édition spéciale le prochain arrivera 20 février sur l’eShop Nintendo Switch. Comme ses prédécesseurs, il ne sera disponible qu’en version numérique et au prix de 19,99 euros. Êtes-vous prêt à écraser les démons avec Dante dans l’une de ses meilleures aventures?

