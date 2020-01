Lors du dernier livestream de Capcom sur Youtube, la société a abordé une question qui leur a été fréquemment posée à propos de Devil May Cry 3 Special Edition.

La société a confirmé qu’elle n’avait absolument pas l’intention de publier Devil May Cry 3 Special Edition sous forme physique à l’avenir, et le seul moyen d’obtenir est numériquement ou via un code de téléchargement qui fait partie du Devil May Cry Triple Set.

Que pensez-vous de cette nouvelle?

Merci, Brandon.

