Legend Zelda: Ocarina Of Time Speedrunner établit un nouveau record du monde en moins de 10 minutes

Je pensais que le récent record mondial Any% de 12:59 minutes pour La légende de Zelda: Ocarina of Time ne pouvait plus devenir fou? Eh bien, vous vous trompez à 100%!

Lozoots, qui avait déjà établi ce record à 12 h 59, l’a complètement brisé en terminant le jeu en seulement 9 minutes et 56 secondes cette semaine! Cette fois, Lozoots a pu réaliser son glitch passé de déformation directement dans les crédits du jeu de la forêt de Kokori de manière encore plus farfelue, remportant ainsi le nouveau timing.

Vous pouvez consulter la course bizarre en action ci-dessous:

Est-ce que quelqu’un d’autre pourra battre ce record? Nous devrons simplement attendre et voir si Lozoots deviendra encore plus habile à l’avenir!

