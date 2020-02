Légendaire! Le joueur écrase le dernier boss de Zelda: BOTW en 11 secondes

Un moment spécial de chaque épisode de The Legend of Zelda est la confrontation finale. C’est le moment où nous testons toutes les compétences avec Link et les compléter peut prendre plusieurs tentatives et minutes. C’est pourquoi la communauté est restée sans voix lorsque quelqu’un a battu le dernier boss de The Legend of Zelda: Breath of the Wild en seulement 11 secondes.

Avertissement: spoilers possibles de The Legend of Zelda: Breath of the Wild ci-dessous

La personne responsable de cet exploit est Master_torch, un utilisateur de reddit qui a partagé sa réussite sur le sous-souffle Breath of the Wild. Ce talentueux joueur a utilisé une série de techniques pour battre Calamity Ganon en seulement 11 secondes, ce que peu pensaient possible.

Mais comment diable at-il réussi cela? La première étape a été d’équiper Link de l’ensemble Fierce Deity, ce qui augmente ses dégâts. Il a également utilisé de la nourriture pour augmenter le pouvoir du héros Hyrule.

Par la suite, le joueur équipe le puissant Savage Lynel Bow, qui peut lancer plusieurs flèches en même temps. Comme vous pouvez l’imaginer, leurs munitions de choix étaient les flèches anciennes, qui se distinguent par leur bonus de dégâts.

La cerise sur le gâteau pour atteindre cet objectif était la technique du Skew Bounce. C’est une astuce avec laquelle Link peut se lancer dans les airs pour obtenir la hauteur nécessaire pour activer le ralenti. Avec cela, il a pu prendre 5 clichés précis qui ont mis fin à la vie de Calamity Ganon.

Voulez-vous voir cette réalisation? Vérifiez-le dans la vidéo suivante:

Qu’avez-vous pensé? Avez-vous déjà imaginé que quelque chose comme ça était possible? Dites-le nous dans les commentaires.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild est disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Wii U. Vous pouvez en savoir plus sur cette version en lisant notre critique ou en cliquant ici.

