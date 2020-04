Legends Of Runeterra a officiellement lancé sur PC et mobile

Le jeu de cartes stratégique de Riot, Legends of Runeterra, a officiellement été lancé après trois mois en version bêta ouverte. Du 28 avril au 30 avril, le jeu sera lancé dans le monde entier sur PC et mobile, avec des régions libérant le jeu à différents moments au cours des deux jours.

La version complète est livrée avec un tout nouveau jeu de cartes appelé Rising Tides, et une gamme de nouveaux champions et cartes de League of Legends ont été introduits. La mise à jour ajoute également 11 champions, six mots-clés, un nouveau tableau cosmétique, deux gardiens cosmétiques, de nouveaux dos de carte, plus de 120 nouvelles cartes et une série de nouveaux emotes.

Les régions ont également été mises à jour, la région sur le thème des pirates Bilgewater devenant officiellement sa propre région et les routes régionales pour les régions existantes ont été étendues.

Des bonus de connexion ont été ajoutés, incitant les joueurs à se connecter chaque jour et à accomplir des missions quotidiennes pour des cartes gratuites. Les joueurs seront récompensés pour les sept premiers jours de connexion, avec des récompenses allant des cartes aux jetons d’expédition. La récompense finale est un nouveau jeu avec deux cartes de champion Ashe.

Les joueurs bêta n’ont pas à s’inquiéter, car la mise à jour n’efface pas les progrès réalisés jusqu’à présent. Tous les achats et progrès réalisés avant la sortie complète ont été reportés.

Les éditions mobile et PC peuvent être liées à un seul compte, avec un jeu multiplateforme disponible dès le lancement. Tout appareil Android avec un OS 5.0, 2 Go de RAM et un équivalent GPU Adreno 306 ou mieux pourra exécuter le jeu. Les iPhones avec au moins iOS9 et un processeur Arm64 devraient pouvoir exécuter ce jeu, bien que Riot ne recommande pas les périphériques RAM de 1 Go tels que l’iPhone 5s, l’iPhone 6 et l’iPad Air 1.

Les périphériques PC nécessitent Windows 7, 8.1 ou 10 64 bits, un processeur 3GHz, 4 Go de RAM et un GPU avec 512 Mo + VRAM. Mac OS n’est actuellement pas pris en charge.

Selon le site officiel, Legends of Runeterra ne sera pas lancé en Chine ou au Vietnam pour le moment.

Pour les nouveaux joueurs qui se lancent dans le jeu, consultez notre analyse sur le fonctionnement de Legends of Runeterra et ses différences avec tous les autres jeux de cartes de stratégie disponibles.

