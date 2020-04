Legends of Runeterra reçoit sa version finale avec le nouvel ensemble de Pleamar plein de nouvelles

Une pile de cartes, 11 nouveaux héros et la région de Bilgewater qui seront disponibles à partir du 28.

Legends of Runeterra, le jeu de cartes basé sur League of Legends,lance cette semaine sa version 1.0. Une version finale du jeu qui sera disponible à partir du 28 de ce mois, et qui vient avec beaucoup de nouvelles maritimes pour les joueurs. On parlenouvel ensemble de Pleamar, qui comprend la région d’Aguas Estacadas, etde nombreuses nouvelles fonctionnalités pour vos joueurs.

Avec le lancement final du jeu Riot Games vient cet ensemble de Pleamar qui, entre autres,intègre plus de 120 nouvelles cartes et une nouvelle région. À partir du second, la région deEaux stagnantesC’est un port hors-la-loi, un nid de pirates où vivent des escrocs, et ses eaux cachent des monstres des profondeurs capables de détruire des navires entiers en une seule bouchée. Selon les responsables, cette région offremultitude d’options pour surprendre les ennemis, et se concentre sur l’offensive, pour bombarder l’adversaire d’attaques jusqu’à ce qu’il coule ses plans.

Au-delà de la région,L’ensemble de Pleamar ajoute 120 cartes au jeu, 60 de l’eau stagnante et 60 du reste des régions, en plus de l’intégration11 nouveaux champions, dont 5 de la nouvelle région. Il y a aussi6 nouveaux mots-clés, ainsi que de nombreux articles cosmétiques avec lesquels personnaliser davantage nos comptes.

Vous pouvez vérifiertoutes les lettres qui viennent à Legends of Runeterravia le site Web du jeu. Comme nous l’avons déjà mentionné,version 1.0 du jeucommencer à être mis en œuvre sur PC et mobile à partir de ce mardi, et jusqu’au 30.Quelques semaines très actives pour Riot Games, qui prévoient également de mettre en œuvre le concurrentiel dans la version bêta de Valorant sous peu, leur nouveau jeu de tir à la première personne dont nous avons parlé en détail avec notre avancement de Valorant.

