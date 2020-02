Legends Of Tomorrow: ce qui se passe avec Constantine après ce Cliffhanger

Il y a des temps sombres à venir pour John Constantine (Matt Ryan) dans The CW’s Legends of Tomorrow. Dans le dernier épisode de la série, “A Head of Her Time”, la maîtresse fumeuse de l’occulte était frappée par une forme avancée de cancer du poumon et semble maintenant au bord de la mort.

Bien que cette torsion de l’intrigue puisse sembler un peu sombre pour un spectacle comme Legends of Tomorrow, qui troque la bêtise et le plaisir, il est en fait profondément enraciné dans les bandes dessinées Hellblazer. Dans l’arc de l’histoire des habitudes dangereuses, Constantine souffre d’un cancer du poumon en phase terminale et tente de s’en sortir. Dans le prochain épisode de Legends, “Mortal Khanbat”, les téléspectateurs auront un avant-goût de cela.

“Matt a une histoire incroyable que nous avons tirée des bandes dessinées. J’ai co-écrit celle-ci, dirigée par Caity Lotz. C’était tellement amusant d’être sur le plateau. Caity l’a brisé. Elle a fait un travail incroyable. Elle était tellement préparée et ensuite tellement créatif avec la caméra. C’était agréable à voir “, le taquinait le producteur exécutif Grainne Godfree. “Mais pour le personnage de Matt Ryan, Constantine, nous voulions lui donner l’une des histoires emblématiques des bandes dessinées où il a un cancer du poumon et il va essayer de faire tout ce qu’il peut de la manière la plus John-Constantine pour en sortir.” “

Travailler un peu de la mythologie Hellblazer dans Legends of Tomorrow est énorme pour les fans de la bande dessinée. Cependant, c’est peut-être loin d’être aussi excitant que pour Ryan lui-même. L’acteur a déjà joué le personnage dans l’adaptation de Hellblazer par NBC, qui a duré une seule saison, avant d’être incorporé dans le verset Arrow.

“C’est très, très, très important pour Matt Ryan. Il est le plus grand expert mondial de tout ce qui concerne Constantine”, a admis le showrunner Phil Klemmer. “En fait, il te remettrait probablement un livre si tu as du mal à te souvenir de quelque chose. Il l’a toujours dans son sac.”

Pourtant, alors que le cancer du poumon de John sera exploré dans le prochain épisode, ne vous attendez pas à ce que la série suive exactement l’histoire racontée dans les bandes dessinées. “Pour nous, c’est, vous savez, un équilibre parce que nous voulons l’honorer. En même temps, nous voulons aussi innover”, a déclaré Klemmer. “J’espère que nous, nous avons trouvé le bon équilibre avec cela. Il n’y a pas de prédiction vers où nous nous dirigeons sur la base des livres, mais c’était un excellent point de départ.”

Bien sûr, cela ne signifie pas que John va mourir. Après tout, avec deux personnages principaux se préparant à quitter Legends of Tomorrow, dire au revoir à un autre pilier semble peu probable.

Legends of Tomorrow est diffusé le mardi sur The CW.

En cours de lecture: DC’s Legends Of Tomorrow – Bande-annonce étendue de la saison 4