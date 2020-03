LEGO crée des ensembles de jeu sur le thème de Super Mario

Hier, Nintendo a taquiné les ensembles LEGO. Aujourd’hui, ils sont officiels. Nintendo et LEGO unissent leurs forces pour des ensembles de jeux sur le thème de Super Mario.

Vous pouvez voir à quoi vous attendre dans le clip ci-dessous. Les ensembles de jeu LEGO Mario sont interactifs, recréant non seulement le monde de Super Mario sous forme de briques, mais aussi l’expérience de jouer aux jeux.

«J’ai toujours aimé les produits LEGO et la façon dont ils aident les enfants à utiliser leur imagination pour jouer», a déclaré Takashi Tezuka, directeur général et producteur de jeux de Nintendo Co., Ltd., dans un communiqué officiel. «Le nouveau produit que nous avons créé avec le groupe LEGO cherche à combiner deux styles de jeu différents – l’un où vous construisez librement le monde de Mario et l’autre où vous jouez avec Mario dans le monde que vous avez créé.»

Plus d’informations seront révélées sur LEGO Mario à une date ultérieure.

