LEGO donne de nouveaux détails sur sa collaboration avec Nintendo

Cette semaine, la collaboration de Nintendo avec LEGO ça va durer quatre ans, et cela permettra aux personnages et ennemis de la saga Super Mario de se matérialiser sous forme de briques. Depuis, une vidéo a été publiée sur YouTube pour en savoir plus sur le produit et les possibilités qu’il offre, en particulier pour les plus petits de la maison (le jeu est recommandé pour les garçons et les filles à partir de 6 ans). De plus, un entretien réalisé au Directeur de conception LEGO Jonathan Bennink, nous permet d’en savoir plus sur ce que la collaboration nous offrira. Ci-dessous, nous vous disons tous les points pertinents de l’entretien.

De nouvelles informations sur LEGO Super Mario

LEGO Super Mario combine la magie des briques jouets avec technologie rendue possible grâce à l’aide de Nintendo. Dans la vidéo, nous pouvons voir que Mario a un affichage mené qui permet l’animation de vos yeux et de votre bouche, et qui est complétée par un capteur optique qui analyse la couleur du bloc qui se trouve en dessous, afin d’informer le joueur, via l’écran situé sur la poitrine, du temps restant ou des pièces collectées jusqu’à présent. En outre, il a également un haut-parleur grâce auquel vous pouvez jouer de la musique et ses sons caractéristiques.

Il doit être clair que, dans cette collaboration, ils n’ont été inspirés par aucun titre spécial de la saga Super Mario et, en fait, ils ont examiné la possibilité que Mario ait une couleur de peau jaune, mais finalement l’idée a été rejetée car elle ne s’est pas bien terminée. Le pack aura 2 × 2 blocs avec codes à barres Ils sont analysés par le même capteur optique que nous avons mentionné précédemment. Le prix de LEGO Super Mario aura un prix abordable pour le grand public, car il a une bon équilibre entre la technologie utilisée et la jouabilité qu’elle offre. Pour finir, dis ça LEGO Super Mario ne pourra se connecter à aucune console du grand N, et que Takashi Tezuka était responsable de la supervision du projet par Nintendo.

Que pensez-vous de ces nouveaux détails de LEGO Super Mario? Aimez-vous la collaboration?

