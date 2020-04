Lego: Le Seigneur des anneaux et Lego: Le Hobbit reviennent

Image via Lego: Divertissement interactif du Seigneur des Anneaux / Warner Bros.

Lego: Le Seigneur des Anneaux et Lego: Le Hobbit ont reçu un certain nombre d’éloges lors de leur sortie. Au minimum, les matchs ont été bien accueillis par les fans. Cela les rendait assez inattendus lorsqu’ils ont été supprimés de Steam. Le mouvement, qui a d’abord été remarqué par les utilisateurs de Reddit, était assez inattendu.

Cependant, les titres sont réapparus sur la plate-forme PC aussi inopinément qu’ils sont partis. Ce qui rend la réapparition si intéressante, c’est qu’il n’y a eu aucun commentaire officiel des développeurs ou des éditeurs, ni même de Steam d’ailleurs.

Lorsque Lego: Le Hobbit et Lego: Le Seigneur des Anneaux ont été supprimés pour la première fois il y a plus d’un an, on pensait que les frais de licence étaient en cause. Comme leur réapparition, cependant, il n’y avait pas beaucoup de commentaires officiels sur la question. L’octroi de licences a été un problème pour un assez grand nombre de titres ces dernières années, d’autant plus qu’un nombre croissant d’adaptations de films sont effectuées.

Problèmes de licence possibles

Le jeu Deadpool, qui est sorti plusieurs années avant le film de Ryan Reynolds, en est l’un des exemples les plus notables. À l’époque, il y avait relativement peu d’entreprises s’intéressant activement au personnage. En conséquence, les développeurs ont pu sortir le jeu sans beaucoup de problèmes.

Cependant, alors que l’intérêt pour le personnage montait en flèche – ce qui a conduit à la franchise Reynolds en cours – les problèmes ont commencé. Cela a conduit au retrait du jeu de toutes les vitrines numériques. Il n’a pas réapparu depuis. Pour les autres titres, les développeurs se sont débrouillés en faisant des ajustements mineurs et en les republiant. Cela a été principalement le cas pour les jeux de course en raison de problèmes d’immatriculation des véhicules. Cependant, cela affecte également les titres avec de la musique sous licence.

Bien que la cause de la suppression de Lego: Le Seigneur des Anneaux et Lego: Le Hobbit soit principalement de la spéculation, des problèmes de licence similaires peuvent être exacts. Quoi qu’il en soit, si vous êtes fan de l’un ou l’autre des jeux, alors ils valent la peine d’être récupérés sur Steam avant d’être supprimés à nouveau.