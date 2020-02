Lego Masters est une magnifique vitrine de la création de talents

La version américaine de Lego Masters a fait ses débuts sur Fox hier soir, opposant 10 équipes de créateurs contre la montre, et héberge le sens de l’humour de Will Arnett alors qu’ils tentent de construire des constructions Lego élaborées. Même les créations qui échouent sont extraordinaires.

Lego Masters est comme le Great British Bake Off, mais les joueurs travaillent en équipe, ont beaucoup plus de temps pour “cuire” et ils ne peuvent pas manger leurs créations. L’émission est née en Grande-Bretagne en 2017, suivie d’une version australienne en 2019. Maintenant, elle est venue en Amérique, animée par Will «Lego Batman» Arnett et présentant un assortiment diversifié d’équipes de construction de deux personnes. Il y a un père et son fils, de gros hommes barbus costauds, un ingénieur Lego et son mec, une paire de cosplayers, deux types de maman, et même une équipe qui comprend l’ancien rédacteur en chef du week-end de Kotaku Flynn DeMarco. Les créations de l’équipe sont jugées par Amy Corbett et Jamie Berard, membres éminents du Groupe Lego.

Salut les enfants, c’est Flynn DeMarco à gauche.

L’émission fonctionne comme n’importe quelle autre compétition d’émissions de téléréalité. Chaque semaine, les équipes reçoivent une sorte de tâche de construction à thème. L’équipe qui fait le mieux reçoit une «brique dorée», qui peut être échangée contre l’immunité dans un défi futur. L’équipe qui fait le pire doit rentrer chez elle. À la fin de la saison, une équipe reçoit 100 000 $, un trophée et le titre de «Lego Master».

Pour la première d’hier soir, les équipes ont eu 15 heures pour créer une grande construction inspirée du parc à thème, avec des pièces mobiles. Pour un constructeur amateur comme moi, cela semble énormément de temps à passer à assembler des trucs Lego. J’aurais besoin d’une télévision et de Netflix, peut-être d’un podcast pour écouter. Je ferais probablement une sieste à mi-chemin. Les constructeurs de l’exposition n’ont eu aucune distraction et aucune sieste. Ils sont juste allés en ville, démontrant un niveau remarquable de talent et d’habileté.

Chaque équipe a choisi un thème, fait un plan et a commencé à construire. Certaines équipes, comme les jeunes mariés Tyler et Amy, ont passé beaucoup plus de temps à planifier qu’à construire, à consacrer quelques heures à l’élaboration d’un concept. Cependant, la stratégie a fonctionné pour eux, ce qui a donné lieu à un magnifique parc d’attractions sur le thème de la ferme avec une énorme chute de œufs au milieu.

L’équipe père et fils de Porto Rico Manny et Nestor ont été considérées comme l’une des deux dernières équipes de l’épisode. Gardez cela à l’esprit lorsque vous regardez leur parc spectaculaire. Il y a des toboggans aquatiques, un panneau qui tourne et tellement de détails.

Pourquoi étaient-ils au fond? Leurs montagnes russes ne sont allées qu’à mi-chemin autour de leur parc. C’est le genre de tact que les juges ont à faire avec ces gens pour séparer les perdants des gagnants.

Le moment le plus déchirant de l’épisode est survenu lorsque les amis barbus de Mark et Boone, la construction incroyable de Timber Town, ont mal fonctionné. L’ascenseur qui devait transporter la voiture au sommet d’un arbre avant de la faire tomber sur le dessous de verre s’est figé à mi-hauteur. Si cela avait fonctionné, ils auraient sûrement gagné la brique dorée.

En fin de compte, personne n’a perdu sur le premier épisode de Lego Masters. Les dix équipes se sont réunies pour construire un parc à thème exceptionnel et les producteurs ont décidé que personne n’avait besoin d’être éliminé cette semaine. Consultez le récapitulatif ci-dessous pour voir comment les choses se sont déroulées.

La bataille de Lego se poursuit la semaine prochaine. J’ai hâte.

