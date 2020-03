LEGO pourrait créer un ensemble de figures basé sur Sonic Mania

Nous avons tous rêvé de créer nos propres ensembles LEGO basés sur une propriété que nous aimons. Grâce au programme Lego Ideas, dans lequel les passionnés de briques présentent leurs créations sur mesure pour être jugées par un groupe d’experts, Une jeune femme du Royaume-Uni, connue sous le nom de ToasterGirl, a créé un ensemble inspiré de Sonic Mania.

Une fois qu’un projet parvient à rassembler 10 000 supporters dans Lego Ideas, il est officiellement considéré au sein de LEGO, où la viabilité de l’ensemble sera jugée. Dans le passé, nous avons vu comment cette initiative nous a fourni créations comme une station spatiale, un livre en plastique pop-up et figurines sous licence basées sur Friends, Mickey Mouse, The Big Bang Theory et plus encore.

Le travail de ToasterGirl nous donne un aperçu de ce à quoi ressembleraient des personnages comme Sonic, les animaux que nous avons sauvés, Eggman et les Hard Boiled Heavies dans ce monde en blocs. De la même forme, Cette création nous offre une réimagination du déjà classique Green Hills, composé de blocs marron et verts.

Avec l’annonce de LEGO Super Mario, il ne serait pas déraisonnable de voir une collaboration entre LEGO et SEGA à l’avenir, d’autant plus que les deux sociétés ont déjà eu une sorte de relation grâce à LEGO Dimensions.

Via: LEGO Ideas

