LEGO pourrait-il sortir des jouets d’une autre Nintendo IP? L’entreprise répond

Nintendo a célébré Mario Day avec style le 10 mars. L’annonce qui a peut-être le plus surpris a été l’arrivée du royaume des champignons sous la forme de figurines LEGO interactives incroyables. Cette alliance avec le fabricant de jouets a certainement ému les fans de Nintendo, car elle pourrait donner un jour l’espoir de voir d’autres franchises Nintendo avec ce traitement et surtout, les créatifs LEGO ont également laissé la porte ouverte pour cela. arriver et ils ont parlé de la longueur du processus de développement.

Dans une interview avec The Brothers Brick, le leader du design numérique LEGO Jonathan Bennink a révélé que cette collaboration a commencé par des discussions entre les dirigeants des deux sociétés pendant environ six mois, au cours desquelles les 2 développeurs ont uni leur passion pour la créativité. des LEGO avec l’interactivité et l’innovation de Nintendo et a donné naissance aux idées vues sur le tournage de Super Mario, qui se sont concrétisées après 4 ans de développement.

Maintenant, on sait que l’alliance a réussi à se consolider sur le plateau présenté, avec un design Mario très intéressant; Cependant, le chemin pour l’atteindre était également digne d’attention, car, selon Bennink, la conception de Mario a commencé avec un cube de 4 modules de haut peint en rouge avec un capuchon et un écran et des haut-parleurs, qui progressivement Avec l’aide de Nintendo, ils ont réussi à développer ce qui a été présenté récemment, en même temps que l’idée de level design à travers des décors a été développée.

Nintendo et LEGO pourraient-ils travailler sur des décors d’autres franchises?

L’idée peut sembler extrêmement intéressante pour les fans de Big N, après tout, LEGO et Nintendo ont travaillé pour y arriver pendant près de 5 ans. C’est ce que pense Bennink et espère que cela a forgé une très bonne relation avec Nintendo et ses adresses IP. À cet égard, le créateur a déclaré que la société japonaise possède “de nombreuses IP très intéressantes” et a laissé ouverte la possibilité de travailler dessus.

«Je ne peux pas donner de détails, mais je peux dire que nous n’avons pas travaillé depuis 4 ans pour lancer un seul jeu de produits. Nous attendons avec impatience une relation longue et fructueuse avec Nintendo et leurs adresses IP, et nous sommes vraiment impatients de travailler avec eux à long terme. Ils ont beaucoup d’adresses IP très excitantes que nous pourrions ou non faire. »

Au cours des derniers mois, Nintendo a clairement indiqué qu’elle souhaitait étendre ses adresses IP au-delà des jeux vidéo et cette alliance fait partie des résultats.

