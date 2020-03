LEGO Super Mario en préparation depuis quatre ans, la société veut faire plus de Nintendo IP

Par Stephany Nunneley,

Samedi 14 mars 2020 13:47 GMT

Un ensemble LEGO Super Mario a été révélé plus tôt cette semaine, et nous pourrions voir plus de propriétés Nintendo développées à l’avenir.

S’adressant à The Brothers Brick, le responsable du design numérique Jonathan Bennink a déclaré que le LEGO Super Mario set est en développement depuis quatre ans, mais les discussions ont commencé un an avant le développement.

Bien que Bennink n’ait pas pu entrer dans les détails, il a déclaré que la société n’avait pas travaillé avec Nintendo pendant quatre ans juste pour «sortir une vague de produits» (merci, Nintendo Everything).

“Nous espérons avoir une relation longue et fructueuse avec Nintendo et leurs adresses IP, et nous sommes vraiment impatients de travailler avec eux à plus long terme”, a-t-il déclaré. «Ils ont beaucoup d’adresses IP très intéressantes que nous pourrions faire ou ne pas faire.»

Cela inclut également la possibilité d’autres niveaux Mario pour la prochaine ligne LEGO Super Mario, mais encore une fois, Bennink n’a pas été en mesure de commenter l’avenir.

“Le [reveal] la vidéo montre une sélection des ensembles de notre plan de produits que nous présenterons dans un avenir proche, comme Bowser, Jr., la plate-forme tournante et la zone de départ et d’arrivée. Je ne peux rien dire de plus pour le moment. “

Comme vous l’avez probablement remarqué lors de son annonce, il ne s’agit pas d’un ensemble traditionnel, mais d’une nouvelle gamme de produits interactifs où Mario collecte des pièces dans des niveaux de jeu réels créés avec des briques LEGO.

Une date de sortie pour LEGO Super Mario n’a pas été fournie, mais vous pouvez vous attendre à ce que le jeu baisse dans le courant de cette année.

