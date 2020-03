LEGO Super Mario est introduit pour pousser la construction en briques à un niveau légendaire

La firme de jouets et Nintendo gagnent une expérience qui change complètement la façon d’interagir avec Super Mario.

Par Marcos Yasif / Mis à jour le 12 mars 2020, 16: 063 commentaires

Nous savons déjà ce que c’est exactementLEGO SuperMario. Après avoir présenté un aperçu de l’expérience au début de la semaine, Nintendo et la société de jouets ont annoncé aujourd’hui “une collaboration quichanger la façon dont les gens interagissentavec Super Mario dans le monde physique et vivez des expériences LEGO. “

“Les deux sociétés partagent leurpassion pour l’innovation et le jeuEt leur collaboration a conduit à une réinvention de l’expérience de construction LEGO. En conséquence, cette nouvelle proposition permet une toute nouvelle façon de jouer inspirée de cette icône des jeux vidéo “, explique le constructeur.

Nous allons aider des millions d’enfants qui aiment Mario à jouer d’une toute nouvelle façon Julia GoldinLEGO Super Mario est défini plus en détail comme une nouvelle gamme de produitsinclure une figure interactive de Mario au format LEGOqui vise à collecter des pièces dans la vie réelle à travers différents niveaux de jeu créés avec des briques LEGO. Le but de l’initiative est de permettre aux enfants de vivre le monde des jeux vidéo Nintendo comme jamais auparavant, de voir le personnage moustachu prendre vie dans le monde physique “, ce qui garantit que ce type de jeu se produitde génération en génération“

“Avec cette expérience, nous aiderons des millions d’enfants qui aiment Mario à jouer d’une toute nouvelle façon, avec laquelle ils ont le contrôle pour créer et jouer avec leur personnage préféré. En incorporant les dernières technologies numériques, LEGO Super Mario augmentera une expérience très sociale, interactive et collaborative pour les utilisateurs “, explique Julia Goldin, vice-présidente exécutive de LEGO. Pour sa partTakashi Tezuka, directeur exécutif et producteur de jeux vidéo dans le Big N à partir duquel vous pouvez lire un profil complet dans 3DJuegos, voulait souligner que ce nouveau produitcherche à combiner deux styles de jeu différents, l’un où vous construisez librement le monde de Mario et l’autre où vous jouez avec Mario dans le monde que vous avez créé.

LEGO Super Mario prévoit de frapper les magasinstout au long de cette année. Plus de détails seront annoncés dans un avenir proche. Pour le moment, nous pouvons voir son fonctionnement dans une bande-annonce amusante qui accompagne les nouvelles. De Nintendo, d’autre part, ils ont assuré que ce film et le prochain film Super Mario que Illumination Studios prépare ne sont que quelques-unes de leurs nombreuses collaborations en cours.

