LEGO Super Mario est la nouvelle collaboration de Nintendo avec des blocs

Le monde de LEGO a un grand nombre de collaborations et il y a presque d’innombrables personnages de franchise célèbres qui ont fini par devenir l’un de ces célèbres blocs. Ainsi, maintenant c’est au tour de l’un des personnages les plus célèbres de l’histoire du jeu vidéo, puisque Nintendo a annoncé qu’il sera bientôt en vente LEGO Super Mario, une version bloc de ce personnage, mais avec une particularité au moins intéressante. Voulez-vous voir tous les détails de cette collaboration qui ont été révélés? Restez à l’écoute de la prochaine vidéo et des lignes suivantes pour ne rien manquer!

LEGO Super Mario écrasera tous ses ennemis. C’est un moi, block-Mario!

Comme nous l’avons vu à travers les réseaux sociaux, LEGO Super Mario sera la prochaine collaboration du Big N, et il le fera avec la société plus que célèbre qui crée des jouets sous forme de blocs. Ainsi, contrairement à ce à quoi nous sommes habitués avec LEGO, les personnages dans le monde du plombier seront beaucoup plus gros, et la particularité principale est que Mario sera un jouet avec des sons qui interagiront avec les différents éléments de son ensemble. Comme nous le voyons dans la vidéo, placer le plombier dans le tuyau commencera un compte à rebours, tout comme ce qui se passe dans les jeux vidéo, puis notre objectif sera de prendre ce bloc le long de la route que nous avons montée afin de vaincre chacun des ces ennemis qui se dressent sur notre chemin. Serons-nous à temps pour baisser le drapeau avant que le compteur n’atteigne le numéro 0? Soyez prudent avec Bowsy et son armée de serviteurs transformés en blocs LEGO, ce qui ne nous facilitera pas la tâche!

Et vous, allez-vous obtenir cet ensemble LEGO Super Mario et le reste des figurines qui seront vendues pour le compléter?

