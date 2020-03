LEGO veut créer plus d’ensembles sur le thème de Nintendo

Ne vous méprenez pas, le Super Mario Lego révèle plus tôt cette semaine était super et tout, mais où sont LA légende de Zelda et Donkey Kong ensembles? Ils seraient incroyables, non? Si vous imaginez encore quoi d’autre Nintendo et LEGO pourraient éventuellement proposer, la bonne nouvelle est qu’il semble y avoir une réelle chance que cela se produise.

Lors d’une récente interview avec le fansite de LEGO The Brothers Brick, responsable du design au LEGO Creative Play Lab et responsable de la conception numérique de LEGO Super Mario – Jonathan Bennink -, il a été demandé si les autres séries de Nintendo pourraient éventuellement être transformées en ensembles LEGO.

Bien qu’il ne puisse pas encore partager “de détails”, il a dit que l’équipe LEGO était ouverte à l’idée:

Ils [Nintendo] avons beaucoup d’adresses IP très excitantes que nous pourrions faire ou ne pas faire.

LEGO n’a apparemment pas travaillé avec Nintendo au cours des quatre dernières années, juste pour sortir une vague. Il espère un partenariat à long terme avec le géant japonais du jeu vidéo:

nous n’avons pas travaillé pendant quatre ans pour lancer une seule vague de produits. Nous espérons avoir une relation longue et fructueuse avec Nintendo et leurs adresses IP, et nous sommes vraiment impatients de travailler avec eux à plus long terme.

Alors voilà, le partenariat de Nintendo et LEGO pourrait aller bien au-delà des ensembles Super Mario. Y a-t-il des ensembles particuliers que vous aimeriez voir? Laissez un commentaire ci-dessous.

