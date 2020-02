L’eLaLiga Santander revient avec FIFA 20 et confirme la PS4 en tant que sponsor officiel

Les joueurs espagnols se disputeront 100 000 euros et des points de classement mondial.

Par Mario Gmez / 17 février 2020, 22h30 commentaire

Une fois de plus, Electronic Arts et LaLiga unissent leurs forces pour façonnerCompétition officielle espagnoleAppel FIFA 20eLaLiga Santander. De son côté, Sony Interactive Entertainment Spain a annoncé par un communiqué de presse qu’il était devenu le sponsor officiel du championnat, donc la PS4 est configurée comme console officielle du championnat.

“De janvier 2020 à mai de la même année, l’eLaLiga Santander mettra à l’épreuve les joueurs professionnels espagnols, mais aussi les candidats.100.000 euros de cagnotteet une quantité succulente dePoints FIFA Global Seriesface au circuit professionnel “, explique le site officiel, d’où vous pourrez suivre toute l’actualité.

À la surprise de très peu, FIFA 20 continue d’envoyer des ventes avec un ralentissement total dans notre pays. Il est devenu la meilleure vente de 2019, prenant près de deux fois plus de ventes que le deuxième jeu du top (GTA V), et répétant la même position en janvier 2020. Si vous voulez savoir ce que nous pensons de cette livraison, vous pouvez trouver toutes les nouvelles et notre avis à ce sujet dans l’analyse de FIFA 20.

