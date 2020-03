L’émission de télévision du Seigneur des Anneaux joue un autre rôle principal

L’émission télévisée Lord of the Rings à gros budget d’Amazon continue d’ajouter à sa distribution. Deadline rapporte que Maxim Baldry a officiellement signé pour un “rôle principal” dans l’émission.

Baldry a fait l’objet d’une rumeur pour un rôle dans la série en 2019, mais son contrat avec la star n’a été finalisé que récemment. Le nom de Baldry était visiblement absent de la liste des acteurs qu’Amazon a annoncée en janvier, ce qui fait croire à certains qu’il ne faisait pas partie de la série. Cependant, le raccrochage était que son accord n’avait pas été signé jusqu’à présent, selon le rapport.

Baldry est peut-être mieux connu pour son rôle dans le drame BBC / HBO Years and Years. Il avait également participé à la fête de M. Bean quand il était enfant, ainsi qu’au dernier Noël de 2019.

L’émission de télévision Le Seigneur des Anneaux se déroule au cours du deuxième âge, mais aucun des personnages qui pourraient y apparaître n’est connu ni par quel moyen l’émission gèrera sa période.

Les showrunners de l’émission de télévision Lord of the Rings sont J.D.Payne et Patrick McKay, qui n’ont aucun crédit TV majeur à leur actif. Comme beaucoup l’ont souligné, les showrunners de Game of Thrones David Weiss et D.B. Weiss, et cela a semblé fonctionner plutôt bien.

Le spectacle du Seigneur des Anneaux commence en ce moment en Nouvelle-Zélande où une actrice cascadeuse a récemment été blessée lors des répétitions sur le plateau.

En dehors de l’émission de télévision, plus de détails sur le nouveau jeu vidéo Gollum et le prochain MMO du Seigneur des Anneaux ont été confirmés.

Voici le reste du casting qui a été annoncé jusqu’à présent

Le casting du Seigneur des Anneaux d’Amazon:

Roberto AramayoOwain ArthurNazanin BoniadiTom BudgeMorfydd ClarkIsmael Cruz CordovaEma HorvathMarkella KavenaghJoseph MawleTyroe MuhafidinSophia NomveteMegan RichardsDylan SmithCharlie VickersDaniel WeymanMaxim Baldry (Reported but not)

