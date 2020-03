L’émission de télévision Lord Of The Rings arrête la production en raison de COVID-19

La production de l’émission télévisée Lord of the Rings à gros budget en Nouvelle-Zélande a été interrompue en raison de préoccupations concernant COVID-19 (coronavirus). Le New Zealand Herald rapporte que l’arrêt a été ordonné dimanche soir. La production sera suspendue pendant au moins deux semaines.

Un mémo envoyé à la distribution et à l’équipe a également indiqué qu ‘”il n’y a pas de réponse claire au moment où nous reprendrons la production”. Il s’agit d’un grand pas en avant pour l’une des plus grandes productions au monde, car l’émission Lord of the Rings emploie un personnel gargantuesque d’environ 800 acteurs et équipes.

Le mémo a été envoyé par la société de production GSR Productions, mais Amazon n’a pas officiellement commenté pour le moment.

“Dans une abondance de prudence, UAP [Untitled Amazon Project] a suspendu la production pour les deux prochaines semaines à compter du lundi 16 mars “, indique le communiqué.” Cela se fait dans un environnement où les restrictions de voyage visant à contrôler le COVID-19 sont émises quotidiennement par la Nouvelle-Zélande et la plupart des autres pays. “

“Nous faisons cela pour minimiser le stress sur les ressources et les infrastructures qui nous entourent en faisant notre part pour réduire la densité de population dans nos communautés et nos activités quotidiennes, afin de contribuer à réduire la propagation du virus”, poursuit le communiqué.

La Nouvelle-Zélande comptait huit cas confirmés de COVID-19, au 16 mars. Le pays a récemment annoncé une stratégie d’auto-isolement qui oblige tous ceux qui entrent en Nouvelle-Zélande à s’auto-mettre en quarantaine pendant 14 jours, et ils doivent détailler leur plan en entrant dans le pays. .

