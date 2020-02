L’émission de télévision Mighty Ducks ramène l’entraîneur Bombay, voyez-le sur la glace ici

Emilio Estevez sera de retour en tant qu’entraîneur Gordon Bombay dans la nouvelle émission de télévision Mighty Ducks pour Disney +. Disney a confirmé son casting et a également annoncé qu’Estevez serait un producteur exécutif de l’émission qui devrait faire ses débuts plus tard cette année sur la plate-forme de streaming.

Estevez a déclaré dans un communiqué: “Une fois un canard, toujours un canard!” Il revient dans la franchise quelque 25 ans après la sortie des Mighty Ducks originaux en 1992. Estevez a également joué dans les suites D2 et D3.

“Pendant une génération, The Mighty Ducks a représenté le travail d’équipe, l’amitié et le cœur et nous sommes ravis de voir les Ducks voler à nouveau ensemble et apporter la franchise à de nouveaux publics à travers le monde. Nous sommes ravis qu’Emilio Estevez reprenne son emblématique “, a déclaré Agnes Chu, cadre supérieur de Disney +, dans un communiqué.

Jusqu’à présent, Estevez est le seul membre de la franchise originale des Mighty Ducks à être confirmé pour un rôle dans la nouvelle émission de télévision. La série de films originale a également joué Joshua Jackson dans le rôle de Charlie Conway, mais on ne sait pas s’il reviendra.

Estevez et ses co-stars ont déjà frappé la glace pour s’entraîner pour l’émission de télévision Mighty Ducks, comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus.

La nouvelle émission de télévision Mighty Ducks mettra également en vedette l’actrice de Gilmore Girls Lauren Graham et Brady Noon (Good Boys), aux côtés d’autres membres de la distribution, notamment Swayam Bhatia, Taegen Burns, Julee Cerda, Bella Higginbotham, Luke Islam, Kiefer O’Reilly, Maxwell Simkins et De’Jon Watts.

La torsion pour l’émission de télévision Mighty Ducks est que l’équipe, autrefois connue pour être des outsiders décousus, est maintenant une «équipe de hockey de jeunes ultra-compétitive et puissante».

Le personnage de Noon, Evan, est coupé des Ducks. Avec sa maman Alex (Graham), ils construisent une nouvelle équipe de “inadaptés” pour affronter les Ducks. “Avec l’aide de Gordon Bombay (Estevez), ils découvrent les joies de jouer juste pour l’amour du jeu”, lit-on dans la description.

L’émission de télévision Mighty Ducks sera présentée plus tard cette année sur Disney +. Il y aura 10 épisodes au cours de la première saison.