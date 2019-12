L'émission Witcher de Netflix est plus sur la politique que sur la chasse aux monstres

Henry Cavill comme GeraltImage: Netflix / Katalin Vermes

The Witcher 3: Wild Hunt est un jeu très long, mais il doit finalement se terminer. Peut-être que vous, comme moi, êtes allé chercher partout plus: le jeu de cartes Gwent autonome, les livres sources, le RPG de table. Maintenant, vous avez la série The Witcher de Netflix. Il est définitivement destiné aux personnes familières avec The Witcher, en particulier sa politique, mais avec suffisamment de batailles de monstres sanglants et de scènes de bain (deux, au moins!) Pour garder des gens comme moi, qui veulent juste plus de Geralt, satisfaits.

The Witcher de Netflix est plus basé sur les livres d'Andrzej Sapkowski que sur les jeux. La saison de huit épisodes, qui a été publiée dans son intégralité sur Netflix aujourd'hui, met principalement en vedette Geralt, Yennefer et Ciri, trois des personnages principaux de Wild Hunt. Ils commencent leurs histoires séparément, mais dans les cinq épisodes que Netflix a fournis avant la première, nous voyons leurs chemins commencer lentement à se croiser. Leurs histoires sont opposées aux guerres et à la politique, avec des royaumes et des dirigeants qui montent et descendent et des armées balayent la terre.

Je n'ai lu que le premier livre de Witcher, et je n'ai pas joué à des jeux autres que Wild Hunt, ce qui signifiait que les noms et les événements de la série semblaient juste assez familiers pour être légèrement distrayants sans que mes connaissances ne gâchent trop. Si vous aimez la politique et les structures de pouvoir du monde de The Witcher – si vous, contrairement à moi, vous souvenez du nom de toutes les cartes de Gwent – vous trouverez une dramatisation de l'histoire percutante mais largement documentée de Wild Hunt.

Mais si vous faisiez défiler Netflix, êtes tombé sur ce qui ressemble à un nouveau spectacle fantastique et avez fini sur cet article après avoir recherché «Witcher Netflix» sur Google, vous êtes dans une période difficile. The Witcher de Netflix ne fait pas le meilleur travail pour expliquer les choses et semble présumer au moins une familiarité passagère avec son matériel source. L'émission mentionne des éléments clés de l'intrigue Witcher comme La conjonction des sphères sans les expliquer au spectateur. Cela n'entre pas dans la façon dont les Witchers sont fabriqués, ni dans ce que signifie exactement être un Witcher. Ceci est similaire à la structure des livres, qui sont légers sur l'exposition de fond, mais je ne vois pas recommander le spectacle à un ami comme un moyen d'entrer dans le plus grand univers Witcher.

Freya Allan comme CiriImage: Netflix / Katalin Vermes

Là encore, même si cette approche m'a envoyé sur un wiki Witcher à quelques reprises pour rechercher un personnage ou un royaume particulier, cela signifie que The Witcher peut sauter directement dans l'action sans être trop embourbé dans la configuration. Il y a une structure de «monstre de la semaine» dans la série, chaque épisode mettant en vedette Geralt étant engagé pour tuer une bête qui s'avère toujours être plus que ce qui semble évident. Les monstres réels pâlissent par rapport à la violence, la cupidité et la soif de pouvoir de l'humanité. Un épisode trois de lutte contre une striga – une fille humaine qui est devenue un monstre par une malédiction – est dramatique, même si le monstre n'est pas si impressionnant visuellement. La striga et le contrat de Geralt pour le tuer tirent leur poids de l'intrigue humaine qui tourbillonne autour d'eux.

L'acteur Henry Cavill en tant que Geralt équilibre la lassitude de son personnage avec les faiblesses de l'humanité avec une incapacité douce à refuser d'aider. "Vous ne vous impliquez jamais, sauf vous, tout le temps", le barde Jaskier (mieux connu des joueurs de Witcher ou des lecteurs de livres en anglais sous le nom de Dandelion) réprimande Geralt à un moment donné. Geralt insiste régulièrement sur le fait qu'il n'est pas humain, mais nous voyons que cela se joue plus dans la façon dont les autres personnages le traitent que par son propre personnage ou ses actions. Dans les épisodes que j'ai regardés, Geralt le plus proche de se sentir vraiment à part était un combat contre un groupe d'ennemis dans l'épisode pilote. Il était fortement chorégraphié et avait un son minimal, contrairement à une scène antérieure d'une bataille de l'armée pleine de sang graphique et de mort maladroite. Cette scène de combat et sa préparation m'ont semblé être The Witcher que je veux le plus en tant que fan de Wild Hunt – un aperçu de ce que cela pourrait être d'être un chasseur de monstres surnaturel qui doit néanmoins faire face à la banalité du travail. Mais ces scènes sont rares par rapport aux scènes de groupes d'humains discutant de politique.

Ciri et Yennefer ont des intrigues plus complexes et à combustion plus lente que celles de Geralt, plus soucieuses de politique que de magie ou de monstres. Freya Allan en tant que Ciri est simple et volontaire, avec une colère frémissante sous la surface. Anya Chalotra en tant que Yennefer présente la gamme convaincante que les lecteurs et les joueurs de Witcher attendraient du personnage: elle se recroqueville un instant et brûle le suivant, et elle semble toujours travailler vers un objectif secret.

La place des femmes dans l'univers de The Witcher revient souvent. À un moment donné, la grand-mère de Ciri, la reine Calanthe, déplore le comportement grossier des hommes lors d'un banquet somptueux, en disant: «Si j'étais un homme, je pourrais simplement dire à tout le monde de se faire foutre.» Aux prises avec le sexisme et l'oppression un canon qui ne traite pas toujours ces problèmes de front.

Anya Chalotra en tant que Yennefer (à droite) Image: Netflix / Katalin Vermes

Cela n'empêche pas The Witcher de nous accueillir avec des femmes nues accidentelles à 10 minutes du pilote. L'émission de Netflix capture certainement l'apparence des jeux à cet égard. La nudité et le sexe n'ont jamais été gratuits, et les hommes étaient souvent nus aussi, mais ils me semblaient rarement strictement nécessaires non plus. La plupart du temps, ils contribuent à la brutalité terrestre du monde de The Witcher, où les corps des rois et des paysans sont finalement jetables.

L'émission se livre rapidement à la violence, et il y a quelques accès de sang soudain et choquant. Le viol et la torture sont des sujets courants. Jaskier ajoute une certaine légèreté aux choses, avec l'acteur Joey Batey jouant le rôle avec une excellente pompe égocentrique. Le monde de The Witcher est sombre; les gens sont rarement gentils et rachetants, et leur soif de sexe ou de pouvoir est parfois trop extrême pour être relatée. Mais cela ressemble à The Witcher, même si regarder certaines de ces actions brutales ou manipulations sans cœur à la télévision n'était pas toujours aussi convaincant que d'y participer moi-même en tant que personnage du jeu.

The Witcher ne ressemble pas à un spectacle sur l'humanisation ou la fourniture d'un nouveau regard sur les personnages de son matériel source. Cela ressemble à une version dramatique de la politique et de la trame de fond du jeu, que je trouve personnellement moins intéressante que les aventures de Geralt sur le continent. Je n'ai pas encore regardé les trois derniers épisodes, et le spectacle a déjà été repris pour une autre saison, il y a donc beaucoup d'endroits à parcourir et de nouvelles profondeurs à plonger. Si vous êtes un fan de Witcher – "fan" est un mot doux pour ce que je suis, personnellement – cela ne changera pas votre vie, mais vous voudrez lui donner une montre.

. (tagsToTranslate) le sorceleur (t) le sorceleur (t) netflix (t) Kotaku