L’émulation PS4 fait ses premiers pas

Alors que l’émulation PS3 continue de progresser, et avec la PS5 à l’horizon, il est temps que l’émulation PS4 entre en scène, alors que les développeurs tentent de faire les premiers pas sur la voie de l’exécution de God of War et Horizon Zero Dawn sur un PC .

Nous sommes encore très loin de cela, mais des progrès sont en cours. Voici, par exemple, GPCS4, un projet qui a réussi à démarrer un jeu commercial. Bien sûr, ce n’est que We Are Doomed, et ce n’est pas réellement jouable, mais comme le titre l’indique, l’émulation est un peu un pas, où les progrès sont réalisés par petits incréments comme celui-ci.

Le créateur de l’émulateur, Inori, passe ensuite à Nier: Automata, essayant de démarrer quelque chose avec un peu plus de succès que … ceci:

Vous pouvez suivre le projet sur sa page Github, où vous pouvez également consulter Orbital, un autre projet d’émulation PS4.

Via DSOG

