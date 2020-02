L’énergie de Coca-Cola est terrible

Le Coca-Cola est un soda classique qui existe depuis plus de 120 ans. Mais les temps changent et les gens en 2020 ne veulent plus d’un peu de caféine. Ils en veulent beaucoup. En conséquence, les boissons énergisantes sont très populaires en ce moment et Coca-Cola, qui veut capturer une partie de ce nouveau marché, a donc lancé une nouvelle boisson, Coke Energy, aux États-Unis. Après avoir goûté la nouvelle boisson, tout ce que je peux dire, c’est que ce n’est pas super!

En fait, j’ai plus à dire sur le sujet de l’énergie de coke. Sinon, ce serait un article beaucoup plus court.

L’idée de base de Coke Energy est de prendre le Coca-Cola déjà populaire et d’ajouter quelques ingrédients de boisson énergétique standard (caféine, guarana, etc.) pour le rendre plus PUISSANT. Ou au moins pour rendre les gens plus branchés après en avoir bu quelques-uns. Il n’y a pas beaucoup d’originalité ici. Les canettes ressemblent à des canettes Red Bull, avec une languette colorée et un dessus en argent uni. En outre, la conception extérieure des boîtes de conserve semble vraiment précipitée et comme quelque chose que vous verriez sur les étagères d’un magasin dans un jeu Ubisoft en monde ouvert. C’est juste une grosse boîte qui indique de l’énergie sur le côté avec quelques tourbillons.

Les canettes dégagent une ambiance très “Ton père a décidé de faire une boisson énergisante aussi”. Mais les canettes ne sont pas la raison pour laquelle nous achetons des boissons énergisantes. Nous les achetons pour obtenir un regain d’énergie à court terme qui disparaîtra de plus en plus vite au fur et à mesure que nous boirons, nous forçant lentement à boire encore plus et, ce faisant, nous finissons par perdre toute sensibilité à la caféine. Et si c’est ce que vous voulez, vous pourriez faire beaucoup mieux que Coke Energy.

J’ai grandi en buvant beaucoup de Coca-Cola. J’adore la saveur du coca. Je ne le bois plus en de rares occasions, mais quand je le fais, je le savoure. Ce truc n’est pas tout à fait du coca. Mais ce n’est pas tout à fait ce que j’attends d’une boisson énergisante comme Monster ou Red Bull. Je décompose les trois saveurs ci-dessous. (Je n’ai pas pu trouver une boîte de Cherry Zero. Désolé.)

Énergie de coke

Ceci est la version standard de la boisson. En théorie, cela devrait avoir le goût de Coke mais avec plus d’énergie. En pratique, cela ne fonctionne pas. J’ai l’impression que la formule de Coca-Cola est une chose délicate et jouer avec elle peut conduire à des problèmes. Tu te souviens de New Coke? Au début, lorsque vous sirotez la canette, vous obtenez un bon goût fort de Coke. Mais rapidement, il disparaît et un goût médicinal apparaît avant de quitter votre bouche aussi, puis tout ce qui vous reste est un arrière-goût désagréable. Il persiste et donne l’impression de boire de l’énergie de coke comme une mauvaise expérience.

Coke Energy Zero Sugar

Je m’attendais à ce que cela goûte comme la première canette de Coke Energy standard, mais avec une finition moins sucrée. Au lieu de cela, j’ai obtenu quelque chose de très différent. Le goût initial qui remplit votre bouche est un coke sucré maladif, suivi rapidement par un arrière-goût similaire à Coke Energy. Mais celui-ci est encore pire. Plus métallique et il dure plus longtemps. J’ai détesté.

Coke Energy Cherry

Je n’ai jamais été le plus grand fan de Coke Cherry. Honnêtement, la plupart des cokes aromatisés ne le font pas pour moi. Je m’attendais donc à détester Coke Energy Cherry. Et pourtant … je ne l’ai pas fait. En fait, parmi les trois que j’ai essayés, c’était celui que je me voyais boire à nouveau. (Si je n’avais pas accès à autre chose que des boissons à base de Coke Energy. Ce qui ressemble à un cauchemar.) Cherry n’avait pas un arrière-goût aussi mauvais et la saveur plus fruitée a aidé à faire en sorte que les morceaux de boissons énergétiques fonctionnent mieux ensemble. Ou du moins les cacher de ma langue.

Je ne recommande pas d’acheter ces produits, sauf si vous êtes curieux de savoir comment ils ont un goût ou si vous aimez simplement des arrière-goûts étranges et de mauvaises boissons énergisantes.

Dans le magasin où je les ai achetés, toutes les canettes Coke Energy étaient intactes. Les Red Bulls et Game Fuels à proximité semblaient presque propres. Je pense que cette boisson pourrait ne pas être là pour longtemps. Donc, si vous êtes curieux, vous voudrez peut-être en saisir un plus tôt que tard.

.