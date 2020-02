L’enquête Atlus évalue l’intérêt pour lequel de ses titres les fans veulent sur Nintendo Switch

Atlus a une certaine représentation sur Switch. Pour commencer, Joker de Persona 5 est un combattant dans Smash Bros.Ultimate. En outre, il y a le prochain jeu de hack et slash, Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers. Mais qu’en est-il des titres principaux d’Atlus? Selon une enquête annuelle au Japon, la société évalue l’intérêt des jeux que les fans souhaitent voir sur Nintendo Switch.

Cette enquête comprend de nombreux ports, les gens seront assez intéressés par

Voici la question complète et la liste des jeux qu’Atlus a posés aux joueurs:

Si les jeux Atlus précédents (jeux pouvant être joués sur d’autres matériels, sans ajouter d’éléments supplémentaires) étaient portés sur la Nintendo Switch, voudriez-vous les jouer? Sélectionnez ci-dessous tous les titres que vous souhaitez jouer sur la Nintendo Switch.

Port de «Révélations: Persona»

Port de «Persona 2: péché innocent / punition éternelle»

Port de «Persona 3», «Persona 3 FES» et «Persona 3 Portable»

Port de «Persona 4» et «Persona 4 Golden»

Port de «Persona 5» et «Persona 5 Royal»

Port de «Shin Megami Tensei III: Nocturne»

Port de «Shin Megami Tensei IV»

Port de «Shin Megami Tensei IV: Apocalypse»

Port de la série «Digital Devil Saga: Avatar Tuner»

Port de “Devil Summoner: Soul Hackers”

Port de la série “Devil Summoner: Raidou Kuzunoha”

Port de la série «Etrian Odyssey»

Port de «13 Sentinelles: Aegis Rim»

Port de «Persona Q»

Port de «Catherine: Full Body»

Port de «Odin Sphere Leifthrasir»

Port de “Dragon’s Crown Pro”

C’est un peu décevant de voir que le développeur ne souhaite pas ajouter d’extras à ces ports. Cependant, la grande quantité de jeux vidéo répertoriés est impressionnante. Par exemple, Catherine: Full Body et Dragon’s Crown Pro partagent la scène avec la série Shin Megami Tensei.

Bien sûr, les jeux Persona m’ont le plus pompé. Je n’ai joué qu’un peu de Persona 5 sur ma PS4. Si j’avais accès à l’édition royale, en plus des 3 et 4, je ne quitterais plus jamais la maison.

Amateurs, lequel des titres énumérés dans l’enquête vous excite le plus? Pensez-vous qu’Atlus travaille déjà en secret sur Nintendo Switch? Surtout, faites-nous part de vos prévisions ci-dessous!

[Source, /Via]