L’enquête de Famitsu révèle que 88% des lecteurs ont l’intention d’acheter le pass d’extension pour l’épée et le bouclier Pokémon

L’un des segments les plus mémorables de Pokémon Direct du mois dernier a été la révélation d’un puissant laissez-passer d’extension pour les dernières entrées, Épée et bouclier Pokémon. Plutôt qu’une troisième entrée ou une version “ Ultra ”, ce module complémentaire DLC en deux parties permettra aux joueurs de poursuivre leur aventure dans la région de Galar et utilise les mêmes données de sauvegarde du jeu de base.

Cependant, combien de joueurs existants envisagent d’acheter et de jouer cette passe d’extension? Au Japon, Weekly Famitsu a mené une enquête et publié les résultats dans le dernier numéro (n ° 1630). Il s’avère que 88% des 900 répondants ont l’intention d’acheter le DLC. Selon le japonais Nintendo, 10% supplémentaires se disent actuellement indécis, et les 2% restants n’ont pas l’intention d’acheter le pass d’extension.

Le passage d’expansion, comme mentionné, est divisé en deux segments différents. L’île d’Armor, prenant la forme d’une île géante remplie de plages, de forêts, de tourbières, de grottes et de dunes de sable, devrait être libérée d’ici juin 2020. La Crown Tundra – un royaume enneigé – suivra et devrait à lancer à l’automne 2020. Le laissez-passer d’extension coûtera 26,99 £ / 29,99 $ aux joueurs de Sword and Shield et peut être pré-acheté directement à partir du Switch eShop dès maintenant.

Envisagez-vous d’acheter le pass d’extension pour Sword and Shield? L’avez-vous déjà acheté? Dites-nous ci-dessous.

