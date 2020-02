L’enquête d’Ed Boon révèle peu d’intérêt pour les exclusivités pour PS5 et Xbox Series X

Au fil des semaines, le battage médiatique pour l’arrivée de la PS5 et de la Xbox Series X augmente et petit à petit tout le monde veut faire partie de la fête. Récemment, le créateur de Mortal Kombat, Ed Boon, a rejoint la tendance et a mené une enquête qui a récemment livré des résultats intéressants.

À travers une publication sur son compte Twitter officiel, Ed Boon a révélé les résultats de l’enquête qu’il a menée sur les attentes des fans à propos de la PS5 et de la Xbox Series X, des consoles qui arriveront cette saison des fêtes cette année. . Selon son exercice, Ed Boon a considéré 4 priorités pour les deux plateformes: le prix, les graphismes, la compatibilité exclusive et la rétrocompatibilité.

Avec les résultats prêts, l’enquête, à laquelle ont répondu plus de 50000 utilisateurs du réseau social, a révélé que le plus grand intérêt des fans était dans le prix de la PS5 et de la Xbox Series X, qui devraient être accessibles. En deuxième place, la compatibilité ascendante, quelque chose de compréhensible car il est prévu que les jeux PS4 et Xbox One seront déployés sans problème sur les nouvelles consoles.

Ensuite, en troisième position, l’intérêt pour les améliorations graphiques a été placé, tandis que les exclusivités ont été reléguées à la quatrième et dernière place. À cet égard, Ed Boon a déclaré qu’il s’attendait à un meilleur résultat pour le contenu exclusif.

Plus de 50 000 d’entre vous ont parlé et le PRIX semble être le facteur le plus important pour les consoles Next Gen.

J’aurais deviné que les jeux exclusifs seraient supérieurs à 13% 🤔 pic.twitter.com/5LLbXbxl7P

– Ed Boon (@noobde) 18 février 2020

N’oubliez pas que dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives à la PS5. Pendant que vous êtes ici, vous pouvez être au courant de tout ce qui a à voir avec la Xbox Series X.

Suivez-nous sur LEVEL UP.

Source

.