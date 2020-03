L’ensemble de la Ligue espagnole de football, y compris Barcelone et le Real Madrid, vont s’affronter dans la FIFA

Photo: Gonzalo Arroyo Moreno (.)

Après le succès d’un match unique entre Séville et le Real Betis ce week-end, les 20 équipes de la Liga espagnole actuellement suspendue, de Barcelone à l’Atletico Madrid en passant par Valence, se réunissent pour disputer un tournoi dans FIFA 20.

Le tirage au sort aura lieu demain, le tournoi étant classé selon le classement actuel de la ligue dans le monde réel. Cela signifie que les équipes actuellement 1-12 sur la table auront un laissez-passer vendredi tandis que les équipes 13-20 s’affronteront pour déterminer les quatre meilleures d’entre elles.

Ces quatre se joindront aux 12 équipes têtes de série pour une ronde de 16, qui avec les quarts de finale se tiendra samedi, avec les demi-finales et la finale se tiendra dimanche.

Ibai Llanos, annonceur espagnol de l’e-sport, doit remercier le tournoi, dont le tweet suggérant qu’il est devenu viral et a reçu un certain nombre de réponses directes des joueurs

Comme AS le rapporte, certains des joueurs qui participent sont des superstars de bonne foi. L’Atletico sera représenté par Alvaro Morata ou Joao Felix, Sergi Roberto joue pour Barcelone et après un tournoi de barrage interne au Real Madrid, Asensio a battu Dani Carvajal et le gardien Thibaut Courtois pour le droit de représenter le front actuel de la Liga – coureurs.

Avec la ligue espagnole qui ne devrait pas reprendre à tout moment dans un proche avenir, c’est la seule façon dont nous allons voir les footballeurs de haut niveau jouer les uns contre les autres pendant un certain temps, donc vous pouvez parier que les choses deviendront plus savoureuses que d’habitude une fois la compétition touche à sa fin.

Si vous voulez assister à l’une des actions, Ibai organisera le tournoi sur sa chaîne Twitch.

