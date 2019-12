L'entraînement cérébral du Dr Kawashima pour Nintendo Switch reçoit la mise à jour du premier jour

La formation cérébrale du Dr Kawashima pour Nintendo Switch a apparemment reçu une mise à jour Day One au Japon.

Le jeu doit être mis à jour vers la version 1.1.0 avant de jouer. On ne sait pas ce qui a été changé lors de la mise à jour du premier jour, nous devrons donc attendre et voir. De plus, il est confirmé que le jeu occupe 307 Mo d'espace.

Switch 大学 加 齢 医学 研究所 川島 隆 太 教授 監 修 脳 を 鍛 え る 大人 の Nintendo Switch ト レ ー ニ ン グ Ver.1.1.0 #NintendoSwitch pic.twitter.com/HbqffAUIrD

