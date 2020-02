L’épée de The Witcher: Wild Hunt est une réalité grâce à ce forgeron

Il ne fait aucun doute que le succès de The Witcher a été gagné et cela a permis la création et la croissance d’une légion de fans qui se sont mis en quatre pour les aventures de Geralt de Rivia. Profitant du battage médiatique renouvelé et de l’intérêt pour la franchise grâce à la série Netflix, divers produits connexes ont commencé à parler et l’un d’entre eux, peut-être le plus spectaculaire jusqu’à présent, est une réplique de l’épée du Warlock.

Kaer Morhen Forge, faussaires métalliques spécialisés dans les produits inspirés de The Witcher ont présenté leur nouvelle création, l’épée que Geralt de Rivia utilise dans The Witcher: Wild Hunt. Cette épée est l’œuvre d’Artur Wysocki, un forgeron qui a une licence officielle CD Projekt RED pour faire des répliques, et a été créé avec de l’acier à ressort 50HF puis plaqué argent pour lui donner une touche spéciale. De plus, la pièce a la phrase «Dubhenn haern am glândeal, morc’h am fhean aiesin» ou en espagnol écrit «Ma luminosité traverse l’obscurité, ma lumière disperse les ombres».

Kaer Morhen Forge présente sa première épée en argent – son noyau léger est recouvert de 1 mm d’argent véritable.

Vraiment digne d’un sorceleur! ⚔️

Plus sur https://t.co/TDPyNmUqGv pic.twitter.com/w4ACezBlw3

– The Witcher (@witchergame) 3 février 2020

De la même manière, la réplique de cette épée a une garde transversale en acier au carbone (acier de construction) et sa poignée est recouverte de cuir véritable. En termes de prix, l’épée de Geralt de Rivia est fabriquée sur commande et son coût varie de 440 USD à 1000 USD.

