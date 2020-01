L’épée et le bouclier Pokémon détrônent le diamant et la perle dans le nouveau record de ventes de Famitsu

Depuis la sortie de Épée et bouclier Pokémon sur la Nintendo Switch en novembre dernier, les deux jeux sont apparus en tête des charts japonais chaque semaine. Les dernières données cartographiques du 6 au 12 janvier n’étaient pas différentes.

Pokémon a pris la première place pour la neuvième semaine consécutive. Si ce n’était pas déjà assez impressionnant, il a maintenant été révélé que c’est le plus long jeu jamais mis en première place dans les palmarès des ventes de Famitsu. Le détenteur du record précédent qui est resté à la première place pendant huit semaines consécutives était Pokémon Diamon & Pearl lors de sa sortie en 2006.

Avant l’arrivée de Sword and Shield, aucun autre jeu n’avait vraiment approché le record existant. Super Smash Bros.Ultimate Apparemment, il avait l’une des meilleures chances de détrôner Pokémon lorsqu’il a réussi à rester en tête pendant cinq semaines consécutives, mais a finalement échoué.

La question est maintenant de savoir combien de temps l’épée et le bouclier Pokémon peuvent rester en premier? La semaine dernière, Game Freak a révélé que Pokémon HOME serait lancé le mois prochain, et parallèlement à cela, a annoncé un nouveau laissez-passer d’extension en deux parties, avec la première zone – L’île d’Armure – prévue pour fin juin. Peut-être que ce contenu supplémentaire encouragera plus d’utilisateurs de Switch à reprendre le jeu et pourrait conserver ces dernières entrées de la série dans les graphiques encore plus longtemps.

