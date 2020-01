L’épée et le bouclier Pokémon obtiennent un laissez-passer d’extension, et il semble puissant

Le Pokémon Direct d’aujourd’hui a révélé que Épée et bouclier Pokémon recevra un pass d’extension, fournissant beaucoup plus de contenu aux joueurs qui possèdent déjà le (s) jeu (s) de base.

Plutôt que de lancer une troisième version ou des versions “ Ultra ” comme nous l’avons vu dans le passé, les joueurs de Sword and Shield pourront se lancer directement dans ces nouvelles aventures avec les mêmes données de sauvegarde qu’ils utilisaient dans les jeux de base. L’extension est en fait divisée en deux parties, et elles nous semblent toutes les deux incroyables:

L’île d’Armure

Dans cette extension, les formateurs se dirigeront vers l’île d’Armure, le stade d’une nouvelle aventure dans la région de Galar. L’île d’Armour est une île géante pleine d’environnements jamais vus à Galar auparavant. Les joueurs y trouveront des plages balayées par les vagues, des forêts, des tourbières, des grottes et des dunes de sable. Il y a aussi beaucoup de Pokémon qui font de cette île leur maison, vivant librement au milieu d’un environnement naturel luxuriant. Il y a même un dojo ici spécialisé dans certains styles d’entraînement très particuliers. Les entraîneurs et leur Pokémon entreprendront un apprentissage sous la direction de ce dojo et s’entraîneront durement pour devenir encore plus forts.

La couronne de la toundra

Cette expansion se déroule dans le royaume enneigé de la Crown Tundra. La Crown Tundra présente un magnifique paysage argenté brillant. Dans cette région glaciale, avec ses montagnes d’hiver déchiquetées, les gens vivent dans de petites communautés où ils se soutiennent et dépendent les uns des autres. Une certaine personne nommera le joueur comme chef de son équipe d’exploration dans la toundra de la Couronne, où les formateurs seront chargés d’enquêter sur les étendues de cette terre gelée. Ici, les entraîneurs pourront explorer toute la profondeur de Pokémon Dens, qu’ils n’ont jusqu’à présent pu entrevoir que dans Max Raid Battles.

Les nouvelles zones contiendront des Pokémon qui n’étaient pas disponibles auparavant dans Sword and Shield – anciens et nouveaux. Si vous ne souhaitez pas acheter le Pass Expansion, vous pourrez toujours obtenir ces nouveaux Pokémon grâce à une mise à jour gratuite qui sera lancée parallèlement au Pass. Cette mise à jour vous permettra d’échanger avec un ami qui a attrapé le nouveau Pokémon.

L’extension devrait également apporter de nouvelles tenues, de nouveaux personnages – y compris un homme nommé Mustard qui sera responsable de la formation du joueur et deux nouveaux rivaux appelés Klara et Avery – et de nouvelles fonctionnalités, aussi. Il y a même de nouveaux objets et de nouvelles Dens à explorer qui contiendront des Pokémon légendaires des jeux précédents.

Le pass sera disponible à l’achat directement sur le Nintendo eShop plus tard dans la journée, avec un prix fixé à 26,99 £ / 29,99 $. Une mise à jour plus petite sera mise en ligne plus tard dans la journée (gratuitement) qui donne aux joueurs une petite tranche de ce à quoi s’attendre dans l’extension complète.

Blimey, nous ne nous attendions pas à tout cela. Comme toujours, assurez-vous de partager vos réflexions à ce sujet dans les commentaires ci-dessous!

.