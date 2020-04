L’épée et le bouclier Pokémon organisent un événement spécial de bataille Max Raid à Pâques

Jusqu’au 16 avril, Épée et bouclier Pokémon organise un événement spécial de bataille de raid max sur le thème de Pâques. Il se concentrera sur les Pokémon exclusifs aux œufs et comprendra apparemment des monstres de poche tels que Togepi, Cleffa, Riolu et Pichu.

Mise à jour Serebii: un événement spécial de bataille de raid de Pâques Max a commencé dans Pokémon Sword & Shield. Fonctionne jusqu’au 16 avril 2020. Nous compilons actuellement les détails @ https://t.co/gDbXkIa6cr pic.twitter.com/k1S9JLQW0c— Serebii.net (@SerebiiNet) 10 avril 2020

Il n’y a pas encore d’informations supplémentaires, mais avec un peu de chance, toutes les créatures seront à gagner. Dans des nouvelles quelque peu liées, The Pokémon Company a récemment déclaré qu’elle n’hésiterait pas à interdire définitivement les joueurs déconnectés délibérément des matchs en ligne. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans notre histoire précédente.

Participerez-vous à cette bataille de raid max? Laissez un commentaire ci-dessous.

