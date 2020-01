L’épée et le bouclier Pokémon sont les jeux les plus vendus n ° 1 chez Famitsu depuis 1995

Bonne nouvelle – il semble que Pokemon Sword and Shield ait battu un énorme record dans le classement des ventes de Famitsu au Japon.

Depuis le 17 janvier 2020, Pokemon Sword and Shield sont les jeux les plus vendus sur la liste des ventes de Famitsu pendant 9 semaines consécutives. Les jeux ont battu le record précédent détenu par Pokemon Diamond et Platinum, qui étaient les jeux les plus vendus n ° 1 pendant 8 semaines consécutives.

Découvrez les jeux les plus vendus sur les tableaux de vente Famitsu depuis 1995 ci-dessous:

Pokémon épée et bouclier (9 semaines)

Pokemon Diamond and Pearl (8 semaines)

Yo-Kai Watch 2 Bony Spirits and Fleshy Souls (7 semaines)

Monster Hunter 3 (7 semaines)

Yo-Kai Watch 2 Shinuchi (6 semaines)

Mario Kart Wii (6 semaines)

Super Smash Bros.Ultimate (5 semaines)

Monster Hunter Generations Ultimate (5 semaines)

Monster Hunter 4 Ultimate (5 semaines)

Pokemon noir et blanc (5 semaines)

New Three Kingdoms Musou 2 (5 semaines)

Dragon Quest 7 (5 semaines)

Final Fantasy 7 (5 semaines)

