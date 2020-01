L’épée et le bouclier Pokémon sont tout au sujet du changement climatique

Voici Weezing. Capture d’écran: Bouclier Pokémon

Heureusement pour les personnes obsédées par Pokémon (moi), Nintendo ne semble que commencer avec son monde Sword and Shield. La société prévoit d’ajouter des packs d’extension plus tard cette année pour apporter de nouvelles aventures dans la région de Galar. C’est génial!

Et j’espère que les extensions continueront de s’appuyer sur l’un des thèmes clés de Pokémon Sword and Shield. Le jeu se déroule clairement dans un monde où le changement climatique existe et où les combustibles fossiles sont à blâmer. Cela vous semble familier, hein? Le pack d’extension Crown Tundra sortira à l’automne et se déroule dans un paysage gelé, et j’imagine rencontrer des Pokémon confrontés aux effets secondaires de la fonte des glaces de mer et des glaciers. Ou peut-être qu’il y a une mission parallèle où nous rencontrons un professeur basé dans la toundra étudiant la fonte du pergélisol. Les possibilités d’explorer le changement climatique dans le monde Pokémon sont infinies ici.

Il se passe déjà beaucoup de choses dans la dernière version. L’énergie joue un rôle central dans le jeu. Mais il est également clair que les secteurs énergétiques et industriels du passé ont fait des ravages sur les Pokémon vivant à Galar, le nouveau monde de Sword and Shield. Les parallèles avec notre monde ne pourraient pas être plus clairs.

La nouvelle version de Corsola, un Pokémon de type roche et eau inspiré des beaux coraux pêche, a fait la une des journaux en novembre pour son apparition. La version Galar, connue sous le nom de Cursola, a été maudite par le changement climatique et est devenue d’un blanc fantomatique en raison du choc des «changements climatiques soudains». des niveaux de carbone plus élevés rendant les mers acides.

Je n’ai pas encore attrapé de Cursola, mais ce n’est pas le seul Pokémon directement affecté par le changement climatique dans la région de Galar. Un Pokémon que j’ai collectionné est Weezing. Dans les versions précédentes, c’était un nuage de fumée nocif. Mais la nouvelle version ajoute un détail important pour montrer d’où vient la fumée. Voici à quoi cela ressemble dans ce jeu:

Lire la description. Capture d’écran: Bouclier Pokémon

Et même si certains peuvent ressembler à un bang ou à un chapeau haut de forme, la nouvelle forme de Weezing ressemble beaucoup à une cheminée. Et elle a pris cette forme non pas parce qu’elle a trop fortement touché l’herbe, mais à cause de la pollution.

«Il y a longtemps, à une époque où des dizaines d’usines polluaient l’air de la pollution, Weezing a changé de forme pour une raison quelconque», indique sa description dans le Pokedex.

Cela ressemble beaucoup à ce qui s’est passé ici sur Terre, alors que les sociétés de combustibles fossiles ont transformé notre atmosphère en décharge pour la pollution par le carbone. Cela en fait la cause profonde du changement climatique.

J’ai attrapé une poignée de Weezings et leur ai donné des noms pour honorer certains pollueurs du monde réel étant donné les parallèles évidents entre le jeu et la Terre. Rencontrez BP, ma fille actuelle.

Voir son nom au-dessus du Pokémon? Photo: Pokémon Shield

J’ai deux autres Weezings que j’ai nommés Exxon et Chevron. Cependant, je les ai laissés dans une pépinière dans l’espoir qu’ils puissent me donner un œuf pour une autre version potentiellement plus puissante et plus rare de la Weezing où elle sera brune au lieu de grise. Je pense que je vais nommer ce ConocoPhillips. Ou peut-être Royal Dutch Shell (ou simplement Shell pour faire court).

C’est le monde dans lequel nous vivons, où même les jeux vidéo ne peuvent ignorer les dangers de la pollution et du changement climatique. Mais Pokémon Sword and Shield montre également que nous pouvons changer de cap. Bien que cette version de Weezing puisse sembler continuer cet héritage de pollution, le Pokémon filtre en fait l’air toxique, selon les fabricants de jeux. Pas étonnant que ce Weezing soit à la fois une fée et un poison. C’est foutrement magique.

Nous n’avons pas le type de technologie aujourd’hui dans le monde réel qui puisse nettoyer l’air sale. Si seulement. Mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas travailler pour le construire et pour mettre les carburants fossiles au rebut.

